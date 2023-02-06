Секретний інгредієнт. Що додати в деруни, щоб вони не втратили колір

Деруни — це дуже смачно, але картопля швидко темніє, а значить деруни ніяк не виходять золотистими, як на картинці.

Related video

Картопля — універсальний продукт і приготувати з неї можна безліч страв. І деруни — одне з найпопулярніших. І найпростіших. Адже вони готуються з мінімальної кількості продуктів, які завжди під рукою.

Однак є в них одна вада, що стосується не смаку, але зовнішнього вигляду. Терта картопля швидко темніє, а значить, деруни не виходять такими золотистими, як на фото з кулінарної книги.

Але є секрет, який зробить їх не лише смачними, а й гарними.

Зазвичай у терту, або подрібнену в блендері картоплю додають невелику цибулину. Це робить смак багатшим і зупиняє потемніння, хоч і не надто ефективно. У процесі смаження дерунчики все одно темніють.

А ось щоб уникнути цієї проблеми — у тісто потрібно додавати кисломолочні продукти та соду.

Підійде сметана або несолодкий йогурт. До того ж це зробить смак більш приємним.

Ідеальні деруни

Інгредієнти:

кілограм картоплі;

одна цибулина;

одне яйце;

сода (погасити оцтом) — 1 ч. л.;

борошно;

сметана — 1 ст. л.

Натріть картоплю на дрібній тертці або подрібніть у блендері. Цибулю краще подрібнити в блендері. Додайте яйце і перемішайте, потім — ложку сметани і ложечку соди, погашену оцтом.

Знову ретельно перемішайте і додайте борошно — до тих пір, поки не отримаєте тісто, що нагадує за консистенцією густу сметану. Посоліть і поперчіть.

Деруни смажте на добре розігрітій олії по п'ять хвилин із кожного боку мінімум. І викладайте на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте зі сметаною або несолодким йогуртом.

Також ви можете приготувати найсмачніші деруни з квашеною капустою.