Рецепт пирожков с капустой от Евгения Клопотенко

Универсальность этого блюда в том, что можно выбрать любую начинку, не только капусту.

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Вкусные пирожки из духовки станут отличным дополнением как к праздничному, так и к обыденному столу. Рецептом приготовления украинского традиционного блюда делится шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки (+ 2 ст. л. для опары)

1 яйцо

100 мл воды

100 мл молока

25 г живых прессованных дрожжей

3 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

1 желток

Для начинки:

200 г квашеной капусты

¼ кочана белокочанной капусты

1 репчатый лук

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. зерен кориандра

соль и перец по вкусу

Для начала нужно смешать в миске 100 мл теплой воды и 100 мл теплого молока жирностью 2,5%, покрошить живые дрожжи. Добавляем 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. муки и хорошо мешаем.

Оставляем приготовленное в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. На нем должна образоваться дрожжевая шапочка.

Потом для теста мешаем 500 г муки и добавляем опару, 1 ч. л. соли, 1 яйцо и растительное масло (3 ст. л.). Замешиваем очень мягкое пластичное тесто.

После этого в большую миску выкладываем 500 г муки с 1 ч. л. соли. Добавляем опару, 3 ст. л. подсолнечного масла и вбиваем яйцо. Хорошо все мешаем, из этого должно образоваться пластичное и мягкое тесто.

Формируем из теста шар и оставляем в миске, накрыв полотенцем. Ставим в теплое место на 30-40 минут, чтобы наше тесто поднялось.

Беремся за начинку для наших пирожков. Очищаем лук и режем его мелкими кубиками. Четвертую часть капусты сечем на тонкие полоски.

После этого разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и обжариваем лук до мягкости (4-5 минут). Добавляем на сковороду капусту и готовим на небольшом огне в течение 10 минут.

Добавляем в сковороду 200 г квашеной капусты, 1 ч. л. зерен кориандра, соль и перец. Мешаем и держим еще 5 минут. Духовку разогреваем до 180 градусов.

Тесто делим на небольшие шарики и формируем пирожки с начинкой.

Выкладываем сформированные пирожки на противень, застеленный пергаментом. Также мажем их яичным желтком и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

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