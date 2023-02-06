Рецепт пиріжків з капустою від Євгена Клопотенка
Універсальність цієї страви полягає в тому, що можна обрати будь-яку начинку, не лише капусту.
Смачні пиріжки з духовки стануть чудовим доповненням як до святкового, так і до буденного столу. Рецептом приготування української традиційної страви ділиться шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти
Для тіста:
- 500 г борошна (+ 2 ст. л. для опари)
- 1 яйце
- 100 мл води
- 100 мл молока
- 25 г живих пресованих дріжджів
- 3 ст. л. соняшникової олії
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 1 жовток
Для начинки:
- 200 г квашеної капусти
- ¼ качана білокачанної капусти
- 1 ріпчаста цибуля
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 1 ч. л. зерен коріандру
- сіль та перець до смаку
Для початку потрібно змішати у мисці 100 мл теплої води і 100 мл теплого молока жирністю 2,5%, покришити живі дріжджі. Додаємо 1 ч. л. цукру, 2 ст. л. борошна і гарно мішаємо.
Залишаємо приготоване в теплому місці на 20 хвилин, аби дріжджі почали працювати. На ньому має утворитися дріжджова "шапочка".
У цей час для тіста мішаємо 500 г борошна та додаємо опару, 1 ч. л. солі, 1 яйце і рослинну олію (3 ст. л.). Замішуємо дуже м'яке пластичне тісто.
Після цього у велику миску викладаємо 500 г борошна з 1 ч. л. солі. Додаємо опару, 3 ст. л. соняшникової олії та вбиваємо яйце. Добре все мішаємо, з цього повинне утворитися пластичне та м’яке тісто.
Формуємо з тіста кулю та залишаємо в мисці, накривши рушником. Ставимо у тепле місце на 30-40 хвилин, аби наше тісто піднялося.
Беремося за начинку для наших пиріжків. Чистимо цибулину та ріжемо її дрібними кубиками. Четверту частину капусти січемо на тонкі смужки.
Після цього розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо цибулю до м’якості (4-5 хвилин). Додаємо на пательню нашу капусту та готуємо на невеликому вогні протягом 10 хвилин.
Додаємо на пательню 200 г квашеної капусти, 1 ч. л. зерен коріандру, сіль та перець. Мішаємо та тримаємо ще 5 хвилин. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
Тісто ділимо на невеличкі кульки та формуємо пиріжки з начинкою.
Викладаємо сформовані пиріжки на деко, застелене пергаментом. Також мастимо їх яєчним жовтком і випікаємо в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.
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