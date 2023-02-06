Рецепт пиріжків з капустою від Євгена Клопотенка

Універсальність цієї страви полягає в тому, що можна обрати будь-яку начинку, не лише капусту.

Related video

Смачні пиріжки з духовки стануть чудовим доповненням як до святкового, так і до буденного столу. Рецептом приготування української традиційної страви ділиться шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна (+ 2 ст. л. для опари)

1 яйце

100 мл води

100 мл молока

25 г живих пресованих дріжджів

3 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

1 жовток

Для начинки:

200 г квашеної капусти

¼ качана білокачанної капусти

1 ріпчаста цибуля

2 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. зерен коріандру

сіль та перець до смаку

Для початку потрібно змішати у мисці 100 мл теплої води і 100 мл теплого молока жирністю 2,5%, покришити живі дріжджі. Додаємо 1 ч. л. цукру, 2 ст. л. борошна і гарно мішаємо.

Залишаємо приготоване в теплому місці на 20 хвилин, аби дріжджі почали працювати. На ньому має утворитися дріжджова "шапочка".

У цей час для тіста мішаємо 500 г борошна та додаємо опару, 1 ч. л. солі, 1 яйце і рослинну олію (3 ст. л.). Замішуємо дуже м'яке пластичне тісто.

Після цього у велику миску викладаємо 500 г борошна з 1 ч. л. солі. Додаємо опару, 3 ст. л. соняшникової олії та вбиваємо яйце. Добре все мішаємо, з цього повинне утворитися пластичне та м’яке тісто.

Формуємо з тіста кулю та залишаємо в мисці, накривши рушником. Ставимо у тепле місце на 30-40 хвилин, аби наше тісто піднялося.

Беремося за начинку для наших пиріжків. Чистимо цибулину та ріжемо її дрібними кубиками. Четверту частину капусти січемо на тонкі смужки.

Після цього розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо цибулю до м’якості (4-5 хвилин). Додаємо на пательню нашу капусту та готуємо на невеликому вогні протягом 10 хвилин.

Додаємо на пательню 200 г квашеної капусти, 1 ч. л. зерен коріандру, сіль та перець. Мішаємо та тримаємо ще 5 хвилин. Духовку розігріваємо до 180 градусів.

Тісто ділимо на невеличкі кульки та формуємо пиріжки з начинкою.

Викладаємо сформовані пиріжки на деко, застелене пергаментом. Також мастимо їх яєчним жовтком і випікаємо в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Нагадаємо, як приготувати смачні кекси на кефірі.

Також Фокус писав про секрети приготування ідеальної солянки.