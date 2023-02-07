Сочные и вкусные. Рецепт идеальных свиных отбивных

Свиные отбивные станут только лучше, если дополнить их яблоками

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Свиные отбивные – это классика кулинарии. Их легко приготовить, но также легко и испортить, если нечаянно пересушить.

А еще вкусней мясо получится, если дополнить его яблоками и твердым сыром. По сути, это простейшее блюдо из трех ингредиентов и специй.

Свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

Свинина — 1 кг;

Яблоки — 500 гр;

Твердый сыр — 300 гр;

Молотый черный перец, соль.

Порежьте свинину не слишком толстыми ломтями. Слегка отбейте с двух сторон, посолите и поперчите. К слову, лучше выбирать перец крупного помола и, если есть возможность, возьмите смесь перцев. Так мясо получится ароматней.

Подрумяньте свинину на растительном масле, чтобы "запечатать" внутри кусков все соки. Выложите в огнеупорную посуду, или в чугунную сковороду. Яблоки очистите и нарежьте дольками. Слегка карамелизируйте их на растительном, или сливочном масле с небольшим количеством сахара. Можно добавить немного корицы, она придаст мясу пикантности.

Выложите яблоки сверху на свинину, посыпьте сверху твердым сыром. Запекайте около сорока минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

К слову, так можно приготовить не только отбивные, но и те кусочки свинины, которые для полноценных отбивных не годятся. Вы просто можете отбить их потоньше, чтобы они стали мягче и лучше впитывали ароматы.

Такое мясо лучше всего подавать с картофельным пюре. И Фокус ранее рассказывал, как его готовить.

А еще из свинины, да и из любого мяса вы можете приготовить вкуснейший шницель. Его секрет в панировке и в том, что ломоть мяса нужно очень тонко отбить. Тогда он получится, как в лучших ресторанах Вены, где шницель является фирменным блюдом.