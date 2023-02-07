Соковиті та смачні. Рецепт ідеальних свинячих відбивних

Свинячі відбивні стануть тільки кращими, якщо доповнити їх яблуками

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Свинячі відбивні — це класика кулінарії. Їх легко приготувати, але також легко зіпсувати, якщо ненароком пересушити.

А ще смачніше м'ясо вийде, якщо доповнити його яблуками та твердим сиром. По суті, це найпростіша страва із трьох інгредієнтів та спецій.

Свинячі відбивні з яблуками

Інгредієнти:

Свинина – 1 кг;

Яблука – 500 г;

Твердий сир – 300 г;

Молотий чорний перець, сіль.

Поріжте свинину не надто товстими скибками. Злегка відбийте з двох сторін, посоліть і поперчіть. До речі, краще вибирати перець великого помелу і, якщо є можливість, візьміть перцеву суміш. Так м'ясо вийде ароматніше.

Підрум'яньте свинину на олії, щоб "запечатати" усередині шматків усі соки. Викладіть у вогнетривкий посуд, або в чавунну сковороду. Яблука очистіть і наріжте часточками. Злегка прокарамелізуйте їх на рослинній або вершковій олії з невеликою кількістю цукру. Можна додати трохи кориці, вона надасть м'ясу пікантності.

Викладіть яблука зверху на свинину, зверху посипте твердим сиром. Запікайте близько сорока хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.

До речі, так можна приготувати не лише відбивні, а й ті шматочки свинини, які для повноцінних відбивних не годяться. Ви просто можете відбити їх тонше, щоб вони стали м'якшими і краще вбирали аромати.

Таке м'ясо найкраще подавати з картопляним пюре. І Фокус раніше розповідав, як його готувати.

А ще зі свинини, та й з будь-якого м'яса ви можете приготувати найсмачніший шніцель. Його секрет у пануванні і в тому, що шмат м'яса потрібно дуже тонко відбити. Тоді він вийде, як у найкращих ресторанах Відня, де шніцель є фірмовою стравою.