Соковиті та смачні. Рецепт ідеальних свинячих відбивних
Свинячі відбивні стануть тільки кращими, якщо доповнити їх яблуками
Свинячі відбивні — це класика кулінарії. Їх легко приготувати, але також легко зіпсувати, якщо ненароком пересушити.
А ще смачніше м'ясо вийде, якщо доповнити його яблуками та твердим сиром. По суті, це найпростіша страва із трьох інгредієнтів та спецій.
Свинячі відбивні з яблуками
Інгредієнти:
- Свинина – 1 кг;
- Яблука – 500 г;
- Твердий сир – 300 г;
- Молотий чорний перець, сіль.
Поріжте свинину не надто товстими скибками. Злегка відбийте з двох сторін, посоліть і поперчіть. До речі, краще вибирати перець великого помелу і, якщо є можливість, візьміть перцеву суміш. Так м'ясо вийде ароматніше.
Підрум'яньте свинину на олії, щоб "запечатати" усередині шматків усі соки. Викладіть у вогнетривкий посуд, або в чавунну сковороду. Яблука очистіть і наріжте часточками. Злегка прокарамелізуйте їх на рослинній або вершковій олії з невеликою кількістю цукру. Можна додати трохи кориці, вона надасть м'ясу пікантності.
Викладіть яблука зверху на свинину, зверху посипте твердим сиром. Запікайте близько сорока хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів.
До речі, так можна приготувати не лише відбивні, а й ті шматочки свинини, які для повноцінних відбивних не годяться. Ви просто можете відбити їх тонше, щоб вони стали м'якшими і краще вбирали аромати.
Таке м'ясо найкраще подавати з картопляним пюре. І Фокус раніше розповідав, як його готувати.
А ще зі свинини, та й з будь-якого м'яса ви можете приготувати найсмачніший шніцель. Його секрет у пануванні і в тому, що шмат м'яса потрібно дуже тонко відбити. Тоді він вийде, як у найкращих ресторанах Відня, де шніцель є фірмовою стравою.