Классический рецепт. Как приготовить вкусный одесский форшмак

Рецептов форшмака существует едва ли не больше, чем рецептов борща, но обязательным ингредиентом остается сельдь.

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Форшмак – это одно из тех блюд, которое всегда вспоминаешь, говоря об Одессе. Рецептов его очень много, но три ингредиента остаются неизменными: селедка, яблоки и белый хлеб. Этот рецепт – еще одна вариация на тему классического рецепта. Сливочный сыр делает намазку более нежной.

Как и в других рецептах форшмака, селедка не должна быть слишком соленой.

Форшмак

Ингредиенты:

Селедка — 180 гр;

Сливочное масло (можно обойтись без него)- 20 гр;

Растительное масло – 5 мл;

Репчатый лук — 6 гр;

Твердые зеленые яблоки — 10 гр;

Сливки 35% — 20 мл;

Белый хлеб — 20 гр;

Одно куриное яйцо;

Мягкий творожный сыр — 40 гр;

Яблочный уксус — 5 мл.

Селедку нужно почистить: снять с нее кожу и удалить кости. Если она слишком соленая, то на пару часов ее нужно замочить в молоке. Все ингредиенты можно перебить в блендере, но тогда форшмак получится слишком однородным, что не слишком желательно, ведь в нем все-таки должна сохранятся структура и чувствоваться кусочки сельди.

Перед нарезкой селедку протрите бумажным полотенцем и очень мелко нарежьте. Мякиш белого хлеба залейте сливками на 20 минут. Хлеб можно брать черствый, он все равно размокнет.

Яйцо отварите вкрутую и мелко порежьте. Яблоко и луковицу очистите и тоже мелко порежьте. После в миске перемешайте лук, яблоко, яйцо и селедку. Хлеб слегка отожмите от сливок и тоже измельчите. Перемешайте, добавьте мягкое сливочное масло, творожный сыр и яблочный уксус, заправьте растительным маслом. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Посолите, если требуется.

Подавайте форшмак с гренками из черного хлеба, или с тостами. Готовый форшмак хранится в холодильнике около двух дней.

Также из селедки вы можете приготовить вкусную намазку с горчицей. А если добавить к селедке вареную морковку и плавленый сыр, то получится всем известная закуска "со вкусом красной икры".