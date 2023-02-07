Класичний рецепт. Як приготувати смачний одеський форшмак

Рецептів форшмаку існує чи не більше, ніж рецептів борщу, але обов'язковим інгредієнтом залишається оселедець.

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Форшмак — це одна з тих страв, яку завжди згадуєш, говорячи про Одесу. Рецептів його дуже багато, але три інгредієнти залишаються незмінними: оселедці, яблука та білий хліб. Цей рецепт ще одна варіація на тему класичного рецепта. Вершковий сир робить намазку ніжнішою.

Як і в інших рецептах форшмаку, оселедець не повинен бути надто солоним.

Форшмак

Інгредієнти:

Оселедець — 180 г;

Вершкове масло (можна обійтися без нього) — 20 г;

Рослинна олія — 5 мл;

Цибуля — 6 г;

Тверді зелені яблука — 10 г;

Вершки 35% — 20 мл;

Білий хліб — 20 г;

Одне куряче яйце;

М'який домашній сир — 40 г;

Яблучний оцет — 5 мл.

Оселедець потрібно почистити: зняти з нього шкіру і видалити кістки. Якщо він надто солоний, то на кілька годин потрібно замочити в молоці. Всі інгредієнти можна перебити в блендері, але тоді форшмак вийде надто однорідним, що не надто бажано, адже в ньому все-таки має зберігатись структура та відчуватись шматочки оселедця.

Перед нарізуванням оселедець протріть паперовим рушником і дуже дрібно наріжте. М'якуш білого хліба залийте вершками на 20 хвилин. Хліб можна брати черствий, він все одно розмокне.

Яйце відваріть круто і дрібно поріжте. Яблуко та цибулину очистіть і теж дрібно поріжте. Після цього в мисці перемішайте цибулю, яблуко, яйце й оселедець. Хліб трохи відіжміть від вершків і теж подрібніть. Перемішайте, додайте м'яке вершкове масло, домашній сир і яблучний оцет, заправте олією. Усі інгредієнти добре перемішайте. Посоліть, якщо потрібно.

Подавайте форшмак із грінками із чорного хліба, або з тостами. Готовий форшмак зберігається у холодильнику близько двох днів.

Також з оселедця ви можете приготувати смачну намазку із гірчицею. А якщо додати до оселедця варену моркву та плавлений сир, то вийде всім відома закуска "зі смаком червоної ікри".