Вариант белкового ужина для похудения

Рецепт полезного и вкусного салата для тех, кто начинает готовится к лету.

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Такой рецепт идеально подойдет для любителей питаться вкусно и одновременно полезно. Кроме того, на приготовление блюда у вас уйдет не больше 15 минут времени, а за свою фигуру можно быть спокойным, ведь на большую порцию сытного салата получается всего 400 ккал.

Ингредиенты:

Шампиньоны — 150 гр

Куриное филе — 100 гр

Огурец свежий — 100 гр

Кукуруза консервированная — 100 гр

Яйцо — 1 шт

Соевый соус — 3 ст.л.

Растительно/ оливковое масло — для жарки

Соус:

Сметана 15% — 30 гр

Горчица — 1 ч.л.

Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Куриное филе режим кубиками или небольшими кусочками. Обжарьте куриное мясо и шампиньоны до образования золотистой корочки. Затем добавляем соевый соус и тушим около 3-5 мин.

Параллельно отвариваем яйцо. Свежий огурец нарезаем небольшими кубиками. Для соуса смешайте сметану, горчицу и зелень по вашему вкусу.

Все подготовленные компоненты смешайте в одной миске. Готово!

БЖУ 40/17/23

Напомним, рецепт диетического салата с курицей и свежей капустой.