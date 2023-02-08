Вариант белкового ужина для похудения
Рецепт полезного и вкусного салата для тех, кто начинает готовится к лету.
Такой рецепт идеально подойдет для любителей питаться вкусно и одновременно полезно. Кроме того, на приготовление блюда у вас уйдет не больше 15 минут времени, а за свою фигуру можно быть спокойным, ведь на большую порцию сытного салата получается всего 400 ккал.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 150 гр
- Куриное филе — 100 гр
- Огурец свежий — 100 гр
- Кукуруза консервированная — 100 гр
- Яйцо — 1 шт
- Соевый соус — 3 ст.л.
- Растительно/ оливковое масло — для жарки
Соус:
- Сметана 15% — 30 гр
- Горчица — 1 ч.л.
- Зелень — по вкусу
Способ приготовления:
Подготовьте необходимые ингредиенты. Куриное филе режим кубиками или небольшими кусочками. Обжарьте куриное мясо и шампиньоны до образования золотистой корочки. Затем добавляем соевый соус и тушим около 3-5 мин.
Параллельно отвариваем яйцо. Свежий огурец нарезаем небольшими кубиками. Для соуса смешайте сметану, горчицу и зелень по вашему вкусу.
Все подготовленные компоненты смешайте в одной миске. Готово!
- БЖУ 40/17/23
Напомним, рецепт диетического салата с курицей и свежей капустой.