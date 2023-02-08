Варіант білкової вечері для схуднення

Рецепт корисного та смачного салату для тих, хто починає готуватися до літа.

Related video

Такий рецепт ідеально підійде для любителів харчуватися смачно та водночас корисно. Крім того, на приготування страви у вас піде не більше 15 хвилин часу, а за свою фігуру можна бути спокійним, адже на велику порцію ситного салату виходить лише 400 ккал.

Інгредієнти:

печериці — 150 г;

куряче філе — 100 г;

огірок свіжий — 100 г;

кукурудза консервована — 100 г;

яйце — 1 шт;

соєвий соус — 3 ст. л.;

рослинна/оливкова олія — для смаження.

Соус:

сметана 15% — 30 г;

гірчиця – 1 ч. л.;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Підготуйте потрібні інгредієнти. Куряче філе ріжемо кубиками або невеликими шматочками. Обсмажте куряче м'ясо та печериці до утворення золотистої скоринки. Потім додаємо соєвий соус і тушкуємо приблизно 3-5 хв.

Паралельно відварюємо яйце. Свіжий огірок нарізаємо невеликими кубиками. Для соусу змішайте сметану, гірчицю та зелень на ваш смак.

Усі компоненти змішайте в одній мисці. Готово!

БЖВ 40/17/23

Нагадаємо рецепт дієтичного салату з куркою та свіжою капустою.