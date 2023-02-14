Десерт для влюбленных. Рецепт медового торта "Свечи"

Необычный вил этого торта сделает его королем любого стола.

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Медовый торт "Свечи" интересен не только знакомым с детства вкусом, но и может стать настоящим хитом любого праздничного стола, благодаря необычному оформлению. Свой рецепт такого торта предложила кулинарный блогер Юлия Симончук. Сделанный в виде горящих свеч, такой десерт покорит сердца всех, кто его увидит.

Торт "Свечи"

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт;

Сахар – 200 гр;

Масло сливочное (82%) – 70 гр;

Мед – 2 ст. л;

Сода – 2 ч. л;

Мука – 550 гр.

Для крема:

Сметана (жирностью не менее 20%, лучше 25%) – 1200 гр;

Сахарная пудра – 200 гр;

Сливочное масло (82%) – 250 гр.

Для глазури:

Белый шоколад – 240 гр;

Масло – 30-45 мл.

Способ приготовления:

Перед приготовлением медовика на ночь подвесить сметану в марле, чтобы из нее ушла вся лишняя влага. Утром переложить сметану в кастрюлю с толстым дном, добавить туда же сахар и на медленном огне, помешивая, довести растворения сахара. После этого кастрюлю необходимо снять с огня, добавить в массу масло комнатной температуры и перемешать до однородности, а затеи поставить в холодильник. В идеале крем должен получиться довольно плотной структуры.

Далее готовим тесто. В глубокой посуде смешать яйца, сахар, масло и мед, поставить посуду на водяную баню и, помешивая, довести до растворения сахара. Масса должна быть однородной, но не загустеть. Снять с бани, добавить соду и интенсивно помешивать. Добавить муку и замесить приятное, эластичное тесто.

Готовое тесто разделить на 2-3 части, каждую раскатать и вырезать формами круглые лепешки, которые станут будущими свечами. Диаметр может быть разный, например, от 10 см. Выпекать на противне, застеленном пергаментом, в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, 2-3 минуты.

Далее собираем торт, перемазав каждый корж кремом, а также покрыв кремом бока и верх торта. В итоге получится один высокий или несколько небольших тортиков в форме свечи. Поставить на несколько часов в холодильник.

Последний этап – приготовление глазури. Белый шоколад для глазури растопить на водяной бане, смешать с растительным маслом до однородности. Масла сначала добавить не много, а затем, при необходимости, добавить. Консистенция должна быть текучая, но хорошо держаться на лопатке.

На торте сформировать из торта имитацию растопленного воска и потеков. В центре поставить свечи для декора.

Такой торт идеально будет смотреться в качестве десерта для романтического ужина.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Пенек с шишками"