Десерт для закоханих. Рецепт медового торта "Свічки"

Незвичайний вид цього торта зробить його королем будь-якого столу.

Related video

Медовий торт "Свічки" цікавий не лише знайомим із дитинства смаком, а й може стати справжнім хітом будь-якого святкового столу завдяки незвичайному оформленню. Свій рецепт такого торта запропонувала кулінарна блогерка Юлія Симончук. Зроблений у вигляді свічок, що горять, такий десерт підкорить серця всіх, хто його побачить.

Торт "Свічки"

Інгредієнти:

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 200 г;

масло вершкове (82%) — 70 г;

мед — 2 ст. л;

сода — 2 ч. л;

борошно — 550 г.

Для крему:

сметана (жирністю не менше 20%, краще 25%) — 1 200 г;

цукрова пудра — 200 г;

вершкове масло (82%) — 250 г.

Для глазурі:

білий шоколад — 240 г;

олія — 30-45 мл.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням медовика на ніч підвісити сметану в марлі, щоб з неї пішла вся зайва волога. Вранці перекласти сметану в каструлю з товстим дном, додати туди цукор і на повільному вогні, помішуючи, довести до розчинення цукру. Після цього каструлю необхідно зняти з вогню, додати в масу масло кімнатної температури і перемішати до однорідності, а потім поставити в холодильник. В ідеалі крем має вийти досить щільної структури.

Далі готуємо тісто. У глибокому посуді змішати яйця, цукор, масло та мед, поставити посуд на водяну баню і, помішуючи, довести до розчинення цукру. Маса має бути однорідною, але не загуснути. Зняти з бані, додати соду й інтенсивно помішувати. Додати борошно і замісити приємне, еластичне тісто.

Готове тісто розділити на 2-3 частини, кожну розкатати і вирізати формами круглі коржики, які стануть майбутніми свічками. Діаметр може бути різний, наприклад, від 10 см. Випікати на деко, застеленому пергаментом, у духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 2-3 хвилини.

Далі збираємо торт, перемазавши кожен корж кремом, а також покривши кремом боки та верх торта. Зрештою вийде один високий або кілька невеликих тортиків у формі свічки. Поставити на кілька годин у холодильник.

Останній етап — приготування глазурі. Білий шоколад для глазурі розтопити на водяній бані, змішати з рослинною олією до однорідності. Олії спочатку додати небагато, а потім, за необхідності, додати. Консистенція має бути текуча, але добре триматися на лопатці.

На торті сформувати з торта імітацію розтопленого воску. У центрі поставити свічки для декору.

Такий торт ідеально виглядатиме як десерт для романтичної вечері.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Пеньок із шишками"