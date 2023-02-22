Сытно и вкусно: свиные ребрышки на подушке из булгура с фасолью

Чтобы мясо хорошо пропиталось специями, нужно подержать его в маринаде пару часов.

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Маринованные свиные ребрышки, запеченные в духовке, – что может быть лучше для сытного обеда или ужина. Таким блюдом не стыдно и гостей порадовать. Предлагаем приготовить ребрышки на подушке из булгура с фасолью по рецепту из телеграмм-канала "Сборник рецептов".

Свиные ребрышки на подушке из булгура с фасолью

Ингредиенты:

свиные ребрышки;

мед – 1 ст. л;

горчица французская;

паприка;

соль – 1 ч. л;

перец – 1 ч. л;

растительное масло – 4 ст. л;

зеленый лук;

булгур – 70-100 гр;

сливочное масло – 1 ст. л;

соль;

замороженная фасоль;

вода.

Способ приготовления:

Свиные ребра помыть, обсушить бумажным полотенцем, обрезать лишнее. Если их много, то можно разрезать их на порционные кусочки или же запечь цельным куском, но тогда время запекания увеличится.

Далее нужно приготовить маринад Для этого мед, соль, горчицу, растительное масло, соль и перец смешать, смазать получившейся смесью ребрышки и оставить их на пару часов, после чего завернуть мясо в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на час. Далее раскрыть фольгу, включить гриль и поджаривать ребра др золотистой корочки.

Пока готовится мясо, булгур обжарить на сливочном масле, залить кипятком, посолить и варить до готовности (15 минут). Спаржевую фасоль отварить. Затем готовый булгур и фасоль перемешать. Выложить все на блюдо, сверху положить готовые ребрышки, а получившимся соусом залить "подушку".

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