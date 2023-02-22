Поживно та смачно: свинячі реберця на подушці з булгуру з квасолею

Щоб м'ясо добре просочилося спеціями, потрібно потримати його в маринаді кілька годин.

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Мариновані свинячі реберця, запечені в духовці, — що може бути краще для поживного обіду або вечері. Такою стравою не соромно і гостей порадувати. Пропонуємо приготувати реберця на подушці з булгуру з квасолею за рецептом із телеграм-каналу "Збірка рецептів".

Свинячі реберця на подушці з булгуру з квасолею

Інгредієнти:

свинячі реберця;

мед — 1 ст. л;

гірчиця французька;

паприка;

сіль — 1 ч. л;

перець — 1 ч. л;

олія — 4 ст. л;

зелена цибуля;

булгур — 70-100 г;

вершкове масло — 1 ст. л;

заморожена квасоля;

вода.

Спосіб приготування:

Свинячі ребра помити, обсушити паперовим рушником, обрізати зайве. Якщо їх багато, то можна розрізати на порційні шматочки або запекти цільним шматком, але тоді час запікання збільшиться.

Далі потрібно приготувати маринад. Для цього мед, гірчицю, олію, сіль і перець змішати, змастити реберця сумішшю, що вийшла, і залишити їх на кілька годин, після чого загорнути м'ясо у фольгу і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину. Далі розкрити фольгу, вмикнути гриль і підсмажувати ребра до золотистої скоринки.

Поки готується м'ясо, булгур обсмажити на вершковому маслі, залити окропом, посолити та варити до готовності (15 хвилин). Спаржеву квасолю відварити. Потім готовий булгур і квасолю перемішати. Викласти все на блюдо, зверху покласти готові реберця, а соусом, що вийшов, залити "подушку".

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