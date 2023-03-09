Как приготовить ролл кимбап. Самое популярное блюдо в Южной Корее

Ролл Кимбап готовится без сырой рыбы и с овощами. Это простая и очень вкусная закуска.

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Ролл Кимбап — это распространенная в Корее закуска. Его часто готовят на пикники, школьные праздники и домашние обеды. Также его продают на улицах. Когда был придуман кимбап, мнении расходятся. Скорей всего, это произошло во время японской оккупации и кимбап – это видоизмененные японские роллы футомаки.

От японских роллов кимбап отличается размером и тем, что в него не кладут сырую рыбу.

Его готовят с омлетом, мясом, уже приготовленной, или консервированной рыбой, специально замаринованным редисом дайкон и морковью. Словом, добавляют в него все, что есть подходящего на кухне. Фокус расскажет, как приготовить простой и вкусный кимбап.

Кимбап

Ингредиенты:

Круглый рис, или рис для суши — 200 гр;

Листы нори;

Морковь;

Огурец;

Тунец консервированный;

Листья салата;

Соевый соус;

Один зубчик чеснока;

Кунжутное масло, семена кунжута, сахар, рисовый уксус.

Сначала отварите рис. Это можно сделать в рисоварке, мультиварке, или просто в кастрюле. Варите рис в соотношении две порции воды на порцию риса. После закипания, уменьшите огонь и на минимальном варите рис 10 минут. После, выключайте огонь и оставьте рис на 10 минут под закрытой крышкой. В готовый рис, когда он слегка остынет, добавляйте семечки кунжута и немного кунжутного масла. Он приобретет приятный аромат и вкус. Уксус в кимбап не добавляют.

Огурец нарежьте длинными ломтиками, можете удалить семена, чтобы он был менее водянистым. Морковку очистите и натрите на терке для приготовления моркови по-корейски. Или просто длинными тонкими ломтиками. Также нарежьте салат.

Морковь можно оставить как есть, а можно замариновать в рисовом уксусе. Смешайте в мисочке соль, сахар, рисовый уксус и воду, слегка подогрейте в микроволновке и залейте им морковь. Добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Пусть промаринуется хотя бы полчаса. Также можно замариновать и дайкон.

Тунец перемешайте с капелькой кунжутного масла и соевым соусом, можете добавить острый красный перец.

А дальше формируйте кимбап, как обычный, но очень объемный ролл: с помощью бамбукового коврика, который лучше накрыть пищевой пленкой. Выложите лист нори шершавой стороной вверх, сверху распределите рис, оставляя свободное место в верхнем краю листа чтобы было удобно сворачивать. Поверх риса полосками распределите начинку.

Сверните кимбап в плотный ролл, свободный край нории смочите водой, чтобы он прилип. Ролл разрежьте на порции острым ножом, смоченным водой. Подавайте с соевым соусом, в который можно капнуть кунжутного масла.

Напомним, также вы можете приготовить вкусный суши-торт. Ингредиенты те же, что и в роллах, но ничего сворачивать не надо.