Як приготувати рол кімбап. Найпопулярніша страва в Південній Кореї

Рол кімбап готують без сирої риби та з овочами. Це проста й дуже смачна закуска.

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Рол кімбап — це поширена в Кореї закуска. Її часто готують на пікніки, шкільні свята й домашні обіди. Також її продають на вулицях. Коли було придумано кімбап, думки розходяться. Швидше за все, це сталося під час японської окупації, і кімбап — це видозмінені японські роли футомакі.

Від японських ролів кімбап відрізняється розміром і тим, що до нього не кладуть сиру рибу.

Його готують із омлетом, м'ясом, уже приготованою або консервованою рибою, спеціально замаринованою редисою дайкон і морквою. Словом, додають у нього все, що є на кухні. Фокус розповість, як приготувати простий і смачний кімбап.

Кімбап

Інгредієнти:

Круглий рис або рис для суші — 200 гр;

Листя норі;

Морква;

Огірок;

Тунець консервований;

Листя салату;

Соєвий соус;

Один зубчик часнику;

Кунжутна олія, насіння кунжуту, цукор, рисовий оцет.

Спочатку відваріть рис. Це можна зробити в рисоварці, мультиварці або просто в каструлі. Варіть рис у співвідношенні дві порції води на порцію рису. Після закипання зменшіть вогонь і на мінімальному варіть рис 10 хвилин. Після цього вимикайте вогонь і залиште рис на 10 хвилин під закритою кришкою. У готовий рис, коли він злегка охолоне, додайте насіння кунжуту й трохи кунжутної олії. Він набуде приємного аромату й смаку. Оцет у кімбап не додають.

Огірок наріжте довгими скибочками, можете видалити насіння, щоб він був менш рідким. Моркву очистіть і натріть на тертці для приготування моркви по-корейськи або просто довгими тонкими скибочками. Також наріжте салат.

Моркву можна залишити як є, а можна замаринувати в рисовому оцті. Змішайте в мисці сіль, цукор, рисовий оцет і воду, злегка підігрійте в мікрохвильовій печі та залийте ним моркву. Додати зубчик часнику, пропущений через прес. Нехай промаринується хоча б пів години. Також можна замаринувати й дайкон.

Тунець перемішайте з крапелькою кунжутної олії та соєвим соусом, можете додати гострий червоний перець.

А далі формуйте кімбап як звичайний, але дуже об'ємний рол: за допомогою бамбукового килимка, який краще накрити харчовою плівкою. Викладіть лист норі шорсткою стороною вгору, зверху розподіліть рис, залишаючи вільне місце у верхньому краю листа, щоб було зручно згортати. Поверх рису смужками розподіліть начинку.

Заверніть кімбап у щільний рол, вільний край норі змочіть водою, щоб він прилип. Рол розріжте на порції гострим ножем, змоченим водою. Подавайте із соєвим соусом, у який можна капнути кунжутну олію.

Також ви можете приготувати смачний суші-торт. Інгредієнти ті ж, що й у ролах, але нічого не треба згортати.