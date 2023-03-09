Как приготовить постные котлеты из рыбы. Два простых рецепта.
Котлеты из рыбы менее калорийны, чем из мяса, но такие же вкусные.
Рыбные котлеты обычно готовят с яйцом и даже иногда добавляют сало. Но без этого всего можно обойтись и они получатся вкусными. А еще подойдут для постного меню и тем, кто не употребляет мясо.
К тому же такие котлеты получаются диетическими и низкокалорийными. Фокус расскажет, как приготовить отличные рыбные котлеты.
Котлеты из хека
Ингредиенты
- Одна тушка хека;
- Две картофелины;
- Одна морковь;
- Одна небольшая луковица;
- Мука — 2 ст. л.;
- Масло растительное, соль и перец.
Сначала нужно подготовить рыбу. Если у вас филе, то этот этап пропускаем. А если тушка. То ее нужно очистить от чешуи, выпотрошить, отрезать хвост и плавники. Разрезать тушку вдоль хребта до позвоночника и срезать мясо с с хребтовой кости с обеих сторон. Очистить изнутри, убрав черную пленку. После тушку надо промыть и хорошо обсушить. Нарежьте рыбу на небольшие кусочки и измельчите ножом, в блендере, или в мясорубке. Морковку, картошку и лук очистите и измельчите на терке, или в блендере.
Добавьте к рыбе и перемешайте. Посолите и поперчите. Формируйте котлетки, обваливайте их в муке и жарьте на разогретом масле. После можно добавить воды и протушить котлеты до готовности, или запечь их в духовке.
Котлеты из трески
Ингредиенты:
- Тушка трески;
- Одна морковка;
- Одна небольшая луковица;
- Крахмал – 1 ст. л.;
- Овсяные хлопья – 1 ст. л.;
- Соевый соус – 1 ст. л.;
- Соль, специи, перец.
Лук мелко нарежьте, морковку натрите на средней терке. Обжарьте на растительном масле. После влейте соевый соус и готовьте, пока жидкости не останется.
Треску очистите от чешуи, выпотрошите, избавьтесь от костей, нарежьте на небольшие кусочки и измельчите в блендере.
Добавьте к рыбному фаршу обжаренные овощи и хорошенько перемешайте. Добавьте крахмал, хлопья, посолите, поперчите и приправьте любимыми специями.
Перемешайте фарш и отправьте его в холодильник на полчаса.
После формируйте котлеты и жарьте на растительном масле. Или выложите их на противень и запеките в духовке.
К рыбным котлетам отлично подойдет картофельное пюре. Его очень просто приготовить, если соблюдать простые правила.