Як приготувати пісні котлети з риби. Два прості рецепти

Котлети з риби менш калорійні, ніж із м'яса, але такі ж смачні.

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Рибні котлети зазвичай готують із яйцем і навіть іноді додають сало. Але без цього можна обійтися, і вони вийдуть смачними. А ще підійдуть для пісного меню і тим, хто не вживає м'ясо.

До того ж такі котлети виходять дієтичними та низькокалорійними. Фокус розповість, як приготувати чудові рибні котлети.

Котлети із хека

Складові

Одна тушка хека;

Дві картоплини;

Одна морква;

Одна невелика цибулина;

Борошно — 2 ст.л.;

Олія, сіль і перець.

Спочатку потрібно підготувати рибу. Якщо у вас філе, то цей етап пропускаємо. Якщо тушка, то її потрібно очистити від луски, випатрати, відрізати хвіст і плавці. Розрізати тушку вздовж хребта і зрізати м'ясо з хребтової кістки з обох боків. Очистити зсередини, прибравши чорну плівку. Після цього тушку треба промити й добре обсушити. Наріжте рибу на невеликі шматочки та подрібніть ножем, у блендері або в м'ясорубці. Морквину, картоплю та цибулю очистіть і подрібніть на тертці або в блендері.

Додайте до риби та перемішайте. Посоліть і поперчіть. Формуйте котлетки, обвалюйте їх у борошні і смажте на розігрітій олії. Після цього можна додати води й протушкувати котлети до готовності або запекти в духовці.

Котлети з тріски

Інгредієнти:

Тушка тріски;

Одна морквина;

Одна невелика цибулина;

Крохмаль — 1 ст.л.;

Вівсяні пластівці — 1 ст.л.;

Соєвий соус — 1 ст.л.;

Сіль, спеції, перець.

Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на середній тертці. Обсмажте на олії. Потім влийте соєвий соус і готуйте, поки рідини не залишиться.

Тріску очистіть від луски, випатрайте, позбавтеся кісток, наріжте на невеликі шматочки та подрібніть в блендері.

Додайте до рибного фаршу обсмажені овочі й добре перемішайте. Додайте крохмаль, пластівці, посоліть, поперчіть і приправте улюбленими спеціями.

Перемішайте фарш і відравте його в холодильник на пів години.

Після цього формуйте котлети й смажте на олії або викладіть їх на лист і запікайте в духовці.

До рибних котлет чудово підійде картопляне пюре. Його дуже просто приготувати, якщо дотримуватися простих правил.