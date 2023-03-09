Как побороть авитаминоз: простой рецепт весеннего салата

Количество ингридиентов для этого блюда можно брать по своему усмотрению.

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Начало весны, особенно март – период, когда организм остро испытывает нехватку витаминов, что отражается не только на физическом самочувствии, но и на психическом состоянии. Чтобы взбодриться и компенсировать зимние потери ресурсов, предлагаем приготовить очень простой, но весьма полезный салат, который поможет наполниться энергией и преодолеть последствия авитаминоза. Своим рецептом такого салата поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Витаминный салат

Ингредиенты:

пекинская капуста или обычная;

свежий огурец;

стебель сельдерея;

красный болгарский перец;

морковь;

зеленый горошек;

зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук),

соль, черный перец, растительное масло и лимонный сок для заправки. Можно добавить и щепотку сахара.

Количество ингредиентов можно регулировать по своему вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи хорошо помыть, посушить бумажным полотенцем. Капусту нашинковать, огурец нарезать кубиками, полукольцами или четверткольцами, морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на крупой терке, красный перец очистить от семян, порезать кубиками или тонкими полосками. Все смешать в глубокой миске, посолить, поперчить, добавить специи и сахар (по желанию), заправить растительным маслом с лимонным соком, черным перцем и солью.

Ранее Фокус писал, какой салат приготовить тем, кто решил похудеть.