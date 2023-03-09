Як побороти авітаміноз: простий рецепт весняного салату

Кількість інгредієнтів для цієї страви можна брати на власний розсуд.

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Початок весни, особливо березень — період, коли організм гостро відчуває нестачу вітамінів, що позначається не тільки на фізичному самопочутті, але й на психічному стані. Щоб підбадьоритися і компенсувати зимові втрати ресурсів, пропонуємо приготувати дуже простий, але корисний салат, який допоможе наповнитися енергією і подолати наслідки авітамінозу. Своїм рецептом такого салату поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Вітамінний салат

Інгредієнти:

пекінська капуста чи звичайна;

свіжий огірок;

стебло селери;

червоний болгарський перець;

морква;

зелений горошок;

зелень (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля);

сіль, чорний перець, олія та лимонний сік для заправки. Можна додати і дрібку цукру.

Кількість інгредієнтів можна регулювати на свій смак.

Спосіб приготування:

Усі овочі добре промити, посушити паперовим рушником. Капусту нашаткувати, огірок нарізати кубиками, півкільцями або чвертькільцями, моркву нарізати тонкою соломкою або натерти на крупній тертці, червоний перець очистити від насіння, порізати кубиками або тонкими смужками. Все змішати в глибокій мисці, посолити, поперчити, додати спеції та цукор (за бажанням), заправити олією з лимонним соком, чорним перцем і сіллю.

Раніше Фокус писав, який салат приготувати тим, хто вирішив схуднути.