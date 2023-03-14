Получится у всех. Рецепт вкусного хлеба на противне

Достав хлеб из духовки, не спешите его разрезать, поскольку он может слипнуться.

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Выпечка хлеба для многих кажется чем-то сложным, особенно если в распоряжении нет хлебопечки. Однако приготовить его достаточно просто, особенно если найти свой рецепт. Например, быстрым и проверенным рецептом поделилась блогер под ником "Кристина не ПП".

Домашний хлеб

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

вода – 400 гр;

дрожжи – 7 гр;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л;

растительное масло – 1 ст. л;

желток+сметана – для смазывания;

кунжут – по желанию.

Способ приготовления:

В глубокую миску налить теплую воду, добавить туда соль, сахар и сухие дрожжи, все хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы дрожжи полностью растворились. Затем насыпать туда же просеянную муку и замесить тесто, которое получится довольно липким. Накрыть и дать отдохнуть тесту полтора часа в теплом месте.

По истечении этого времени переложить тесто на противень, присыпанный мукой, собрать края к центру, формируя шар. Накрыть и оставить еще на 40 минут. Тесто очень липкое, так должно быть, иначе такие пузырьки не получатся.

Отдохнувшее тесто смазать желтком, посыпать кунжутом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-45 минут.

Готовый хлеб достать и дать ему остыть. Если разрезать его горячим, он слипнется. В идеале такой хлеб получается очень вкусным.

Ранее Фокус писал, как приготовить хлеб на сковороде.