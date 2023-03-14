Получится у всех. Рецепт вкусного хлеба на противне
Достав хлеб из духовки, не спешите его разрезать, поскольку он может слипнуться.
Выпечка хлеба для многих кажется чем-то сложным, особенно если в распоряжении нет хлебопечки. Однако приготовить его достаточно просто, особенно если найти свой рецепт. Например, быстрым и проверенным рецептом поделилась блогер под ником "Кристина не ПП".
Домашний хлеб
Ингредиенты:
- мука – 500 гр;
- вода – 400 гр;
- дрожжи – 7 гр;
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 1 ч. л;
- растительное масло – 1 ст. л;
- желток+сметана – для смазывания;
- кунжут – по желанию.
Способ приготовления:
В глубокую миску налить теплую воду, добавить туда соль, сахар и сухие дрожжи, все хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы дрожжи полностью растворились. Затем насыпать туда же просеянную муку и замесить тесто, которое получится довольно липким. Накрыть и дать отдохнуть тесту полтора часа в теплом месте.
По истечении этого времени переложить тесто на противень, присыпанный мукой, собрать края к центру, формируя шар. Накрыть и оставить еще на 40 минут. Тесто очень липкое, так должно быть, иначе такие пузырьки не получатся.
Отдохнувшее тесто смазать желтком, посыпать кунжутом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-45 минут.
Готовый хлеб достать и дать ему остыть. Если разрезать его горячим, он слипнется. В идеале такой хлеб получается очень вкусным.
Ранее Фокус писал, как приготовить хлеб на сковороде.