Вийде у всіх. Рецепт смачного хліба на деку

Діставши хліб із духовки, не поспішайте його розрізати, оскільки він може злипнутись.

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Випікання хліба для багатьох здається чимось складним, особливо якщо у розпорядженні немає хлібопічки. Однак, приготувати його досить просто, особливо якщо знайти свій рецепт. Наприклад, швидким та перевіреним рецептом поділилася блогер під ніком "Крістіна не ПП".

Домашній хліб

Інгредієнти:

борошно — 500 гр;

вода — 400 гр;

дріжджі — 7 гр;

цукор — 1 год. л;

сіль — 1 ч. л;

олія — 1 ст. л;

жовток+сметана – для змащування;

кунжут – за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибоку миску налити теплу воду, додати туди сіль, цукор і сухі дріжджі, добре перемішати і залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі повністю розчинилися. Потім насипати туди ж просіяне борошно і замісити тісто, яке вийде досить липким. Накрити та дати відпочити тісту півтори години у теплому місці.

Після цього перекласти тісто на деко, присипане борошном, зібрати краї до центру, сформувавши кулю. Накрити та залишити ще на 40 хвилин. Тісто дуже липке, так має бути, інакше такі бульбашки не вийдуть.

Тісто, що відпочило, змастити жовтком, посипати кунжутом і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 30-45 хвилин.

Готовий хліб дістати та дати йому охолонути. Якщо розрізати його гарячим, він злипнеться. В ідеалі такий хліб виходить дуже смачним.

Раніше Фокус писав як приготувати хліб на сковороді.