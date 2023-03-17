Быстрая и аппетитная закуска с селедкой: простой рецепт
Перед подачей закуску можно посыпать мелко порезанным зеленым луком.
Кусочек селедки, поджаренный кусочек хлеба и вареные овощи могут стать отличной закуской, если приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Такое блюдо придется по вкусу гостям и полюбится домочадцам, благодаря удачному смешению вкусов и красивым оформлением.
Закуска с селедкой
Ингредиенты:
- филе сельди или скумбрии;
- вареная свекла – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- соль, черный перец привкусу, чеснок по желанию;
- майонез – 1-2 ст. л;
- кольца красного или обычного лука;
- зеленый лук для украшения.
Способ приготовления:
Свеклу и морковь отварить до готовности, яйца сварить вкрутую, все остудить. Затем свеклу, морковь и яйца натереть на терке, добавить майонез и специи, все хорошо перемешать.
На сухой сковородке поджарить кусочки черного хлеба, чтобы они подрумянились.
На поджаренный хлеб выложить овощную смесь, затем – по паре колец лука, а сверху – половину филе селедки или скумбрии. Сверху все можно посыпать мелко порезанным луком. Вкусная и аппетитная закуска готова.
Ранее Фокус писал, как приготовить намазку на бутерброды всего из трех ингредиентов.