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Еда

Быстрая и аппетитная закуска с селедкой: простой рецепт

закуска
Фото: kristinazizian/instagram

Перед подачей закуску можно посыпать мелко порезанным зеленым луком.

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Кусочек селедки, поджаренный кусочек хлеба и вареные овощи могут стать отличной закуской, если приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Такое блюдо придется по вкусу гостям и полюбится домочадцам, благодаря удачному смешению вкусов и красивым оформлением.

Закуска с селедкой

Ингредиенты:

  • филе сельди или скумбрии;
  • вареная свекла – 2 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • яйца – 2 шт;
  • соль, черный перец привкусу, чеснок по желанию;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • кольца красного или обычного лука;
  • зеленый лук для украшения.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить до готовности, яйца сварить вкрутую, все остудить. Затем свеклу, морковь и яйца натереть на терке, добавить майонез и специи, все хорошо перемешать.

На сухой сковородке поджарить кусочки черного хлеба, чтобы они подрумянились.

На поджаренный хлеб выложить овощную смесь, затем – по паре колец лука, а сверху – половину филе селедки или скумбрии. Сверху все можно посыпать мелко порезанным луком. Вкусная и аппетитная закуска готова.

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