Быстрая и аппетитная закуска с селедкой: простой рецепт

Перед подачей закуску можно посыпать мелко порезанным зеленым луком.

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Кусочек селедки, поджаренный кусочек хлеба и вареные овощи могут стать отличной закуской, если приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Такое блюдо придется по вкусу гостям и полюбится домочадцам, благодаря удачному смешению вкусов и красивым оформлением.

Закуска с селедкой

Ингредиенты:

филе сельди или скумбрии;

вареная свекла – 2 шт;

морковь – 1 шт;

яйца – 2 шт;

соль, черный перец привкусу, чеснок по желанию;

майонез – 1-2 ст. л;

кольца красного или обычного лука;

зеленый лук для украшения.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить до готовности, яйца сварить вкрутую, все остудить. Затем свеклу, морковь и яйца натереть на терке, добавить майонез и специи, все хорошо перемешать.

На сухой сковородке поджарить кусочки черного хлеба, чтобы они подрумянились.

На поджаренный хлеб выложить овощную смесь, затем – по паре колец лука, а сверху – половину филе селедки или скумбрии. Сверху все можно посыпать мелко порезанным луком. Вкусная и аппетитная закуска готова.

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