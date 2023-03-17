Швидка й апетитна закуска з оселедцем на святковий стіл: простий рецепт

Перед подачею закуску можна посипати дрібно порізаною зеленою цибулею.

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Шматок оселедця, підсмажений шматочок хліба та варені овочі можуть стати чудовою закускою, якщо приготувати її за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Така страва припаде до смаку гостям і полюбиться домочадцям завдяки вдалому змішуванню смаків і гарному оформленню.

Закуска з оселедцем

Інгредієнти:

філе оселедця або скумбрії;

варений буряк — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль, чорний перець до смаку, часник за бажанням;

майонез — 1-2 ст.л.;

кільця червоної або звичайної цибулі;

зелена цибуля для прикрашання.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву відварити до готовності, яйця зварити круто, все остудити. Потім буряк, моркву та яйця натерти на тертці, додати майонез і спеції, все добре перемішати.

На сухій сковорідці підсмажити шматочки чорного хліба, щоб вони підрум'янилися.

На підсмажений хліб викласти овочеву суміш, потім — по парі кілець цибулі, а зверху — половину оселедця або скумбрії. Зверху все можна посипати дрібно порізаною цибулею. Смачна й апетитна закуска готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати намазку на бутерброди лише з трьох інгредієнтів.