Мягкий и вкусный. Рецепт пышного лукового хлеба
Хлеб, конечно, можно купить в магазине, но испеченный собственноручно – особенно хорош.
Луковый хлеб – это вкуснейший хлеб, который готовится в обычной духовке. Он ароматный, мягкий и вкусный. Если вы уже работали с дрожжевым тестом – проблем не возникнет. Если нет – это отличный шанс попробовать свои силы.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный луковый хлеб.
Луковый хлеб
Ингредиенты:
- одно яйцо;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- три луковицы;
- молоко – 1 стакан;
- дрожжи сухие – 8 гр;
- сметана – 2 ст. л.;
- масло подсолнечное нерафинированное – 60 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- мука – 3 стакана;
- сахар – 1 ст. л.
Сначала приготовьте опару. Смешайте дрожжи и одну столовую ложку муки. Влейте в большую миску теплое молоко, добавьте соль и сахар, и тщательно перемешайте до полного растворения. Всыпьте смесь муки и дрожжей и размешайте. Миску накройте пленкой, или полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.
Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Потом добавьте по щепотке соли и сахара, перемешайте и дайте остыть.
Добавьте в опару обжаренный лук, яйцо, сметану и половину подсолнечного масла. Тщательно перемешайте. И, добавляя постепенно муку, вымесите мягкое тесто. В конце добавьте столовую ложку масла, тесто накройте и оставьте подниматься. Через полчаса слегка помните и дайте отдохнуть еще минут 15.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто скатайте в шар, положите на противень, застеленный пергаментом, и накройте полотенцем. Пусть "отдохнет" еще 15 минут. После придайте хлебу форму каравая, смажьте сверху растительным маслом, сделайте пару надрезов сверху и выпекайте около получаса.
Готовый хлеб достаньте из духовки, накройте полотенцем и дайте постоять один час.
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