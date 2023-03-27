Мягкий и вкусный. Рецепт пышного лукового хлеба

Хлеб, конечно, можно купить в магазине, но испеченный собственноручно – особенно хорош.

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Луковый хлеб – это вкуснейший хлеб, который готовится в обычной духовке. Он ароматный, мягкий и вкусный. Если вы уже работали с дрожжевым тестом – проблем не возникнет. Если нет – это отличный шанс попробовать свои силы.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный луковый хлеб.

Луковый хлеб

Ингредиенты:

одно яйцо;

масло растительное – 3 ст. л.;

три луковицы;

молоко – 1 стакан;

дрожжи сухие – 8 гр;

сметана – 2 ст. л.;

масло подсолнечное нерафинированное – 60 мл;

соль – 1 ч. л.;

мука – 3 стакана;

сахар – 1 ст. л.

Сначала приготовьте опару. Смешайте дрожжи и одну столовую ложку муки. Влейте в большую миску теплое молоко, добавьте соль и сахар, и тщательно перемешайте до полного растворения. Всыпьте смесь муки и дрожжей и размешайте. Миску накройте пленкой, или полотенцем и поставьте в теплое место на 20 минут.

Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Потом добавьте по щепотке соли и сахара, перемешайте и дайте остыть.

Добавьте в опару обжаренный лук, яйцо, сметану и половину подсолнечного масла. Тщательно перемешайте. И, добавляя постепенно муку, вымесите мягкое тесто. В конце добавьте столовую ложку масла, тесто накройте и оставьте подниматься. Через полчаса слегка помните и дайте отдохнуть еще минут 15.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто скатайте в шар, положите на противень, застеленный пергаментом, и накройте полотенцем. Пусть "отдохнет" еще 15 минут. После придайте хлебу форму каравая, смажьте сверху растительным маслом, сделайте пару надрезов сверху и выпекайте около получаса.

Готовый хлеб достаньте из духовки, накройте полотенцем и дайте постоять один час.

Также вы можете приготовить в духовке вкусный белый хлеб по рецепту известного фуд-блогера.