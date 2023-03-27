Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

М'який та смачний. Рецепт пишного цибулевого хліба

цибулевий хліб, домашній хліб, рецепт домашнього хліба, смачний домашній хліб, як спекти хліб вдома, хліб з цибулею
Фото: Getty Images | Цибулевий хліб

Хліб, звичайно, можна купити в магазині, але випечений власноруч – особливо добрий.

Related video

Цибулевий хліб – це смачний хліб, який готується у звичайній духовці. Він ароматний, м'який та смачний. Якщо ви вже працювали із дріжджовим тестом – проблем не виникне. Якщо ні – це чудовий шанс спробувати свої сили.

Фокус розповість, як приготувати смачний хліб з цибулькою.

Цибулевий хліб

Інгредієнти:

  • одне яйце;
  • олія рослинна – 3 ст. л.;
  • три цибулини;
  • молоко – 1 склянка;
  • дріжджі сухі – 8 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • олія соняшникова нерафінована – 60 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 3 склянки;
  • цукор – 1 ст. л.

Спочатку приготуйте опару. Змішайте дріжджі та одну столову ложку борошна. Влийте у велику миску тепле молоко, додайте сіль та цукор, і ретельно перемішайте до повного розчинення. Всипте суміш борошна та дріжджів і розмішайте. Миску накрийте плівкою або рушником і поставте в тепле місце на 20 хвилин.

Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору. Потім додайте по щіпці солі та цукру, перемішайте і дайте охолонути.

Додайте в опару обсмажену цибулю, яйце, сметану та половину соняшникової олії. Ретельно перемішайте. І, поступово додаючи борошно, вимісіть м'яке тісто. В кінці додайте столову ложку олії, тісто накрийте і залиште підніматися. Через півгодини трохи пам'ятайте і дайте відпочити ще хвилин 15.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто скачайте в кулю, покладіть на лист, застелений пергаментом, і накрийте рушником. Нехай "відпочине" ще 15 хвилин. Після надайте хлібу форму короваю, змастіть зверху олією, зробіть пару надрізів зверху і випікайте близько півгодини.

Готовий хліб дістаньте із духовки, накрийте рушником і дайте постояти одну годину.

Також можна приготувати в духовці смачний білий хліб за рецептом відомого фуд-блогера.