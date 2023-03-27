М'який та смачний. Рецепт пишного цибулевого хліба

Хліб, звичайно, можна купити в магазині, але випечений власноруч – особливо добрий.

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Цибулевий хліб – це смачний хліб, який готується у звичайній духовці. Він ароматний, м'який та смачний. Якщо ви вже працювали із дріжджовим тестом – проблем не виникне. Якщо ні – це чудовий шанс спробувати свої сили.

Фокус розповість, як приготувати смачний хліб з цибулькою.

Цибулевий хліб

Інгредієнти:

одне яйце;

олія рослинна – 3 ст. л.;

три цибулини;

молоко – 1 склянка;

дріжджі сухі – 8 г;

сметана – 2 ст. л.;

олія соняшникова нерафінована – 60 мл;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 3 склянки;

цукор – 1 ст. л.

Спочатку приготуйте опару. Змішайте дріжджі та одну столову ложку борошна. Влийте у велику миску тепле молоко, додайте сіль та цукор, і ретельно перемішайте до повного розчинення. Всипте суміш борошна та дріжджів і розмішайте. Миску накрийте плівкою або рушником і поставте в тепле місце на 20 хвилин.

Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору. Потім додайте по щіпці солі та цукру, перемішайте і дайте охолонути.

Додайте в опару обсмажену цибулю, яйце, сметану та половину соняшникової олії. Ретельно перемішайте. І, поступово додаючи борошно, вимісіть м'яке тісто. В кінці додайте столову ложку олії, тісто накрийте і залиште підніматися. Через півгодини трохи пам'ятайте і дайте відпочити ще хвилин 15.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто скачайте в кулю, покладіть на лист, застелений пергаментом, і накрийте рушником. Нехай "відпочине" ще 15 хвилин. Після надайте хлібу форму короваю, змастіть зверху олією, зробіть пару надрізів зверху і випікайте близько півгодини.

Готовий хліб дістаньте із духовки, накрийте рушником і дайте постояти одну годину.

Також можна приготувати в духовці смачний білий хліб за рецептом відомого фуд-блогера.