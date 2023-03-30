Десерт на скорую руку. Торт "Панцирь черепахи" без выпечки за 20 минут

Бюджетный и простой торт получается вкусным и идеально подойдет к чаю.

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Что может быть лучше к чаю, кофе и приходу гостей, чем вкусный и аппетитный тортик. Отвечаем: только тортик, который готовится быстро. Предлагаем попробовать такой десерт по рецепту Юрия Королева. На его приготовление у вас уйдет минимум продуктов, а результат превзойдет все ожидания.

Торт "Панцирь черепахи"

Ингредиенты:

сметана (жирность 20%) – 400 мл;

пряники – 500 г;

сливки (жирность 33%) – 150 мл;

сахарная пудра по вкусу;

шоколад для украшения – 50 г.

Способ приготовления:

Сметану смешать с сахарной пудрой до полного растворения, добавить сливки и взбить до плотной массы. Крем готов.

Пряники порезать на 2-3 части каждый кольцами, порезать так же кольцами несколько бананов.

Для сбора торта лучше взять разъемную форму, чтобы края были ровными. Первым слоем выложить часть крема, разровнять по всей площади формы. Сверху выложить пряники, заполняя места между ними покрошенными пряниками. Затем – слой крема, далее – бананы, снова крем, пряники и так до самого верха. Последний верхний слой с пустыми местами так и оставляем не заполняя ничем. Сверху крем разровнять, посыпать тертым шоколадом и поставить в холодильник на несколько часов, а еще лучше – на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей кольцо снять. По словам автора, такой торт очень похож по вкусу на десерт "Панчо".

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить торт "Медовик".