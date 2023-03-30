Десерт нашвидкуруч. Торт "Панцир черепахи" без випічки за 20 хвилин

Бюджетний та простий торт виходить смачним та ідеально підійде до чаю.

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Що може бути краще до чаю, кави та приходу гостей, ніж смачний та апетитний тортик. Відповідаємо: лише тортик, який готується швидко. Пропонуємо скуштувати такий десерт за рецептом Юрія Корольова. На його приготування у вас піде мінімум продуктів, а результат перевершить усі очікування.

Торт "Панцир черепахи"

Інгредієнти:

сметана (жирність 20%) – 400 мл;

пряники – 500 г;

вершки (жирність 33%) – 150 мл;

цукрова пудра до смаку;

шоколад для оздоблення – 50 г.

Спосіб приготування:

Сметану змішати з цукровою пудрою до повного розчинення, додати вершки і збити до щільної маси. Крем готовий.

Пряники порізати на 2-3 частини кожен кільцями, так само порізати кільцями декілька бананів.

Для збирання торта краще взяти роз'ємну форму, щоб краї десерту були рівними. Першим шаром викласти частину крему, розрівняти по всій площі форми. Зверху викласти пряники, заповнюючи місця поміж ними покришеними пряниками. Потім — шар крему, далі — банани, знову крем, пряники і так до самого верху. Останній верхній шар із порожніми місцями так і залишаємо не заповнюючи нічим. Зверху крем розрівняти, посипати тертим шоколадом і поставити в холодильник на декілька годин, а ще краще — на всю ніч, щоб він добре просочився. Перед подачею кільце зняти. За словами автора, такий торт дуже схожий на десерт "Панчо".

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати торт "Медовик".