С 1 апреля! Картофельное мороженое в стаканчике: смешно, необидно и вкусно

Эта кулинарная шутка развеселит и вас, и ваших близких. Они совсем будут не против полакомиться вкусной картошечкой с мясом, пусть оно и будет похожим на мороженое.

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Если вы хотите удивить и разыграть своих близких или друзей во всемирный "День дурака" 1 апреля, то этот рецепт для вас. Это блюдо выглядит как аппетитное мороженое с карамельным соусом и вишенкой, но на самом деле это картофельное пюре с мясной подливкой и помидором черри. Фокус расскажет, как приготовить это не только оригинальное, но и вкусное блюдо, так что вы сможете смело подавать его на обед или ужин.

Картофельное мороженое в стаканчике

Ингредиенты:

5 картофелин среднего размера;

4 вафельных стаканчика для мороженого;

100 мл мясной подливки (можно использовать готовую или приготовить самостоятельно из муки, масла, воды, соли и специй);

4 помидора черри;

соль, перец, масло или молоко по вкусу.

Сначала, конечно, нужно тщательно вымыть картофель, срезать с него кожуру и нарезать кусочками. Затем просто варите картофель до мягкости, примерно 20-25 минут и не забудьте посолить. Из сваренного картофеля сделайте пюре, поперчив и оставив остывать.

Пока картофель остывает, разогрейте мясную подливку на сковороде или в микроволновке до теплого состояния. Выложите охлажденное картофельное пюре в вафельные стаканчики, сделав форму шариков мороженого. Полейте каждый шарик подливкой, имитируя карамельный соус. Выложите по одному помидору черри на вершину каждого шарика, имитируя вишенку.

Подавайте блюдо-обманку к столу и наблюдайте за реакцией гостей. Приятного аппетита и хорошего настроения!

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