З 1 квітня! Картопляне морозиво у стаканчику: смішно, необразливо та смачно

Цей кулінарний жарт розважить і вас, і ваших близьких. Вони зовсім не будуть проти поласувати смачною картоплею з м'ясом, нехай вона і буде схожою на морозиво.

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Якщо ви хочете здивувати та розіграти своїх близьких чи друзів у всесвітній "День дурня" 1 квітня, то цей рецепт для вас. Ця страва виглядає як апетитне морозиво з карамельним соусом і вишнею, але насправді це картопляне пюре з м'ясною підливою та помідором чері. Фокус розповість, як приготувати цю не тільки оригінальну, але й смачну страву так, щоб ви змогли сміливо подавати її на обід чи вечерю.

Картопляне морозиво у склянці

Інгредієнти:

5 картоплин середнього розміру;

4 вафельні стаканчики для морозива;

100 мл м'ясної підливи (можна використовувати готову або приготувати самостійно з борошна, олії, води, солі та спецій);

4 помідори чері;

сіль, перець, масло чи молоко за смаком.

Спочатку, звичайно, потрібно ретельно вимити картоплю, зрізати з неї шкірку і нарізати шматочками. Потім просто варіть картоплю до м'якості, приблизно 20-25 хвилин і не забудьте посолити. Зі звареної картоплі зробіть пюре, поперчивши та залишивши остигати.

Поки картопля остигає, розігрійте м'ясну підливу на сковороді або в мікрохвильовій печі до теплого стану. Викладіть охолоджене картопляне пюре у вафельні стаканчики, зробивши форму кульок морозива. Полийте кожну кульку підливкою, імітуючи карамельний соус. Викладіть по одному помідору чері на вершину кожної кульки, імітуючи вишеньку.

Подавайте жартівливе "морозиво" до столу та спостерігайте за реакцією гостей. Смачного та гарного настрою!

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