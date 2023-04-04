Идеальный вкус. Рецепт классического жаркого из свинины

Нет ничего лучше, чем тарелка жаркого с вкусным соусом. Такое блюдо идеально подойдет на ужин.

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Жаркое — это сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из разных видов мяса и овощей. Свинина — один из самых популярных и доступных видов мяса для жаркого. Приготовленная таким образом, она получается нежной, сочной и ароматной. Жаркое из свинины можно готовить в духовке, в горшочках, в мультиварке, в казане или на сковороде. Для жаркого из свинины можно сочетать разные специи, травы, соусы и добавки. Например, можно добавить картофель, помидоры, перец, грибы, яблоки, клюкву и другие продукты по вкусу.

Фокус предлагает приготовить самое простое и вкусное жаркое на сковороде.

Жаркое из свинины на сковороде

Ингредиенты:

500 г свинины;

четыре картофелины;

одна небольшая луковица;

два зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. томатной пасты;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. перца черного молотого;

0,5 ч. л. паприки молотой;

0,5 ч. л. хмели-сунели;

0,5 ч. л. сахара;

1 стакан воды;

зелень укропа или петрушки для подачи.

Разогрейте сковороду, налейте масло. Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте некрупно, брусочками.

Картофель очистите и нарежьте кусочками по размеру. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.

В отдельной миске смешайте томатную пасту, соль, перец, паприку, хмели-сунели, сахар и воду.

Когда масло на сковороде разогреется, выложите мясо и обжаривайте его на среднем огне до золотистой корочки, периодически переворачивая. Не кладите слишком много мяса, оно должно обжариваться, а не тушится.

Затем добавьте лук и чеснок и обжаривайте еще пять минут. После этого выложите картофель и залейте томатным соусом. Накройте сковороду крышкой и тушите жаркое на слабом огне около 30 минут или до готовности картофеля.

Перед подачей посыпьте жаркое из свинины нарезанной зеленью.

Также вы можете приготовить еще одно вкуснейшее блюдо из свинины: мясо по-французски.