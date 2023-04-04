Ідеальний смак. Рецепт класичної печені зі свинини

Немає нічого кращого, ніж тарілка печені зі смачним соусом. Така страва ідеально підійде на вечерю.

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Печеня — це ситна і смачна страва, яку можна приготувати з різних видів м'яса та овочів. Свинина — один із найпопулярніших і доступних видів м'яса для печені. Приготована таким чином, вона виходить ніжною, соковитою та ароматною. Печеню зі свинини можна готувати в духовці, горщиках, мультиварці, в казані або на сковороді. Для печені зі свинини можна поєднувати різні спеції, трави, соуси та добавки. Наприклад, можна додати картоплю, помідори, перець, гриби, яблука, журавлину та інші продукти до смаку.

Фокус пропонує приготувати найпростішу та найсмачнішу печеню на сковороді.

Печеня зі свинини на сковороді

Інгредієнти:

500 г свинини;

чотири картоплини;

одна невелика цибулина;

два зубчики часнику;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. томатної пасти;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. перцю чорного меленого;

0,5 ч. л. паприки меленої;

0,5 ч. л. хмелі-сунелі;

0,5 ч. л. цукру;

1 склянка води;

зелень кропу чи петрушки для подачі.

Розігрійте сковороду, налийте олію. М'ясо промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте дрібно, брусочками.

Картоплю очистить і наріжте шматочками за розміром. Цибулю та часник очистить і дрібно наріжте.

В окремій мисці змішайте томатну пасту, сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі, цукор та воду.

Коли масло на сковороді розігріється, викладіть м'ясо та обсмажуйте його на середньому вогні до золотистої скоринки, періодично перевертаючи. Не кладіть дуже багато м'яса, воно повинно обсмажуватися, а не тушкуватись.

Потім додайте цибулю та часник і обсмажуйте ще п'ять хвилин. Після цього викладіть картоплю і залийте томатним соусом. Накрийте кришкою сковороду і тушкуйте печеню на слабкому вогні близько 30 хвилин або до готовності картоплі.

Перед подачею посипте печеню зі свинини нарізаною зеленню.

Також ви можете приготувати ще одну смачну страву зі свинини: м'ясо по-французьки.