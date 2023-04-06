На праздничный стол. Рецепт салата с консервированным тунцом и маринованными огурцами
Салат получается легким, но в то же время сытным.
Салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами — это легкий и аппетитный салат, который подойдет для повседневного меню или для праздничного стола. Он готовится очень просто и быстро из доступных продуктов.
Тунец содержит много белка и полезных жирных кислот, а огурцы добавляют салату свежести и хруста.
Из майонеза и греческого йогурта получается нежная и ароматная заправка, которая хорошо сочетается с лимонным соком и красным луком. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с тунцом
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки майонеза;
- 2 столовые ложки греческого йогурта;
- половинка лимона;
- небольшая красная луковица;
- три маринованных огурца;
- 240 г консервированного тунца;
- Соль, молотый черный перец.
Смешайте в небольшой миске майонез, йогурт и лимонный сок. Это будет ваша заправка для салата.
Нарежьте красную луковицу мелкими кубиками или полукольцами. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками или кубиками. Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните мякоть тунца вилкой.
В большом салатнике смешайте лук, огурцы и тунец. Посолите и поперчите по вкусу.
Залейте салат заправкой и хорошо перемешайте. При желании, можно добавить свежий салат вроде лоло-россо.
Подавайте салат в холодном или комнатном виде. При желании украсьте зеленью.
Майонез вы можете приготовить и самостоятельно, Фокус рассказывал, как это сделать. Также вы можете приготовить вкусную классику: салат "Нисуаз" с печенью трески.