На праздничный стол. Рецепт салата с консервированным тунцом и маринованными огурцами

Салат получается легким, но в то же время сытным.

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Салат с консервированным тунцом и маринованными огурцами — это легкий и аппетитный салат, который подойдет для повседневного меню или для праздничного стола. Он готовится очень просто и быстро из доступных продуктов.

Тунец содержит много белка и полезных жирных кислот, а огурцы добавляют салату свежести и хруста.

Из майонеза и греческого йогурта получается нежная и ароматная заправка, которая хорошо сочетается с лимонным соком и красным луком. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с тунцом

Ингредиенты:

2 столовые ложки майонеза;

2 столовые ложки греческого йогурта;

половинка лимона;

небольшая красная луковица;

три маринованных огурца;

240 г консервированного тунца;

Соль, молотый черный перец.

Смешайте в небольшой миске майонез, йогурт и лимонный сок. Это будет ваша заправка для салата.

Нарежьте красную луковицу мелкими кубиками или полукольцами. Нарежьте огурцы тонкими ломтиками или кубиками. Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните мякоть тунца вилкой.

В большом салатнике смешайте лук, огурцы и тунец. Посолите и поперчите по вкусу.

Залейте салат заправкой и хорошо перемешайте. При желании, можно добавить свежий салат вроде лоло-россо.

Подавайте салат в холодном или комнатном виде. При желании украсьте зеленью.

Майонез вы можете приготовить и самостоятельно, Фокус рассказывал, как это сделать. Также вы можете приготовить вкусную классику: салат "Нисуаз" с печенью трески.