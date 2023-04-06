На святковий стіл. Рецепт салату з консервованим тунцем і маринованими огірками

Салат виходить легким, але водночас ситним.

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Салат з консервованим тунцем та маринованими огірками — це легкий та апетитний салат, який підійде для повсякденного меню або для святкового столу. Він готується дуже просто та швидко з доступних продуктів. І ви можете приготувати його на Великдень.

Тунець містить багато білка та корисних жирних кислот, а огірки додають салату свіжості.

З майонезу та грецького йогурту виходить ніжна та ароматна заправка, яка добре поєднується з лимонним соком та червоною цибулею. Цей салат можна подавати як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат із тунцем

Інгредієнти:

2 столові ложки майонезу;

2 столові ложки грецького йогурту;

половинка лимона;

невелика червона цибулина;

три мариновані огірки;

240 г консервованого тунця;

сіль, мелений чорний перець.

Змішайте в невеликій мисці майонез, йогурт та лимонний сік. Це буде ваша заправка для салату.

Наріжте червону цибулину дрібними кубиками чи півкільцями. Наріжте огірки тонкими скибочками чи кубиками. Відкрийте банку з тунцем і злийте рідину. Розімніть м'якоть тунця вилкою.

У великому салатнику змішайте цибулю, огірки та тунець. Посоліть і поперчіть до смаку.

Залийте салат заправкою та добре перемішайте. За бажання можна додати свіжий салат на кшталт лоло-россо.

Подавайте салат у холодному чи кімнатному вигляді. За бажання прикрасьте зеленню.

Майонез ви можете приготувати і самостійно, Фокус розповідав, як це зробити. Також ви можете приготувати смачну класику: салат "Нісуаз" із печінкою тріски.