Экзотично и полезно. Как проще всего приготовить батат

Батат – относительно новый овощ на нашем столе, но пора его внести в свое меню.

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Батат еще называют сладким картофелем, а общепринятое его название пошло от племен Багамских островов, которые были истреблены к 17 веку.

Это растение рода Ипомея семейства Вьюнковых. И в пищу употребляют не только клубни, но и зелень. А еще он очень красиво цветет. Батат полезен для здоровья, так как содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.

Он способствует укреплению иммунитета, улучшает память, состояние кожи и полезен для зрения. А еще он содержит мало калорий, так что подходит для диетического питания.

С бататом готовят супы, запеканки, гратен, а еще просто запекают в духовке. Для тех, кто хочет попробовать этот экзотический овощ – лучше начать именно с этого рецепта, советует Фокус.

Батат в духовке

Ингредиенты:

1 кг батата;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч.л. соли;

1/2 ч.л. черного перца;

1/4 ч.л. чесночного порошка;

1/4 ч.л. паприки.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Очистите батат и нарежьте брусочками толщиной около 1 см.

Переложите батат в большую миску и добавьте масло, соль, перец, чесночный порошок и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы все кусочки были равномерно покрыты приправами.

Выложите батат на противень в один слой и поставьте в духовку на 25-30 минут, переворачивая несколько раз за время запекания, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон. Выньте батат из духовки и подавайте горячим или теплым. К запеченному таким образом батату идеально подойдет самый простой соус из несладкого йогурта с зеленью.

Также вы можете приготовить в духовке и обычный картофель. Приготовленный по рецепту из Австралии картофель выходит мягким внутри и с хрустящей корочкой.