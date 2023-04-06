Экзотично и полезно. Как проще всего приготовить батат
Батат – относительно новый овощ на нашем столе, но пора его внести в свое меню.
Батат еще называют сладким картофелем, а общепринятое его название пошло от племен Багамских островов, которые были истреблены к 17 веку.
Это растение рода Ипомея семейства Вьюнковых. И в пищу употребляют не только клубни, но и зелень. А еще он очень красиво цветет. Батат полезен для здоровья, так как содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.
Он способствует укреплению иммунитета, улучшает память, состояние кожи и полезен для зрения. А еще он содержит мало калорий, так что подходит для диетического питания.
С бататом готовят супы, запеканки, гратен, а еще просто запекают в духовке. Для тех, кто хочет попробовать этот экзотический овощ – лучше начать именно с этого рецепта, советует Фокус.
Батат в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг батата;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч.л. соли;
- 1/2 ч.л. черного перца;
- 1/4 ч.л. чесночного порошка;
- 1/4 ч.л. паприки.
Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.
Очистите батат и нарежьте брусочками толщиной около 1 см.
Переложите батат в большую миску и добавьте масло, соль, перец, чесночный порошок и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы все кусочки были равномерно покрыты приправами.
Выложите батат на противень в один слой и поставьте в духовку на 25-30 минут, переворачивая несколько раз за время запекания, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон. Выньте батат из духовки и подавайте горячим или теплым. К запеченному таким образом батату идеально подойдет самый простой соус из несладкого йогурта с зеленью.
Также вы можете приготовить в духовке и обычный картофель. Приготовленный по рецепту из Австралии картофель выходит мягким внутри и с хрустящей корочкой.