Екзотично та корисно. Як приготувати батат

Батат — відносно новий овоч на нашому столі, але настав час внести його в своє меню.

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Батат ще називають солодкою картоплею, а загальноприйнята його назва походить від племен Багамських островів, які були винищені до 17 століття.

Це рослина роду іпомея сімейства в'юнкових. І у їжу вживають як бульби, а й зелень. А ще він дуже гарно цвіте. Батат корисний для здоров'я, оскільки містить багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини.

Він сприяє зміцненню імунітету, покращує пам'ять, стан шкіри та корисний для зору. А ще містить мало калорій, так що підходить для дієтичного харчування.

З бататом готують супи, запіканки, гратен, а ще просто запікають у духовці. Для тих, хто хоче скуштувати цей екзотичний овоч – краще почати саме з цього рецепту, радить Фокус.

Батат у духовці

Інгредієнти:

1 кг батату;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. солі;

1/2 ч. л. чорного перцю;

1/4 ч. л. часникового порошку;

1/4 ч. л. паприки.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть лист папером для випічки.

Очистіть батат і наріжте брусочками завтовшки близько 1 см.

Перекладіть батат у велику миску і додайте олію, сіль, перець, часниковий порошок та паприку. Добре перемішайте, щоб усі шматочки були рівномірно вкриті приправами.

Викладіть батат на лист в один шар і поставте в духовку на 25-30 хвилин, перевертаючи кілька разів за час запікання, щоб він рівномірно підрум'янився з усіх боків. Вийміть батат із духовки та подавайте гарячим або теплим. До запеченого таким чином батату ідеально підійде найпростіший соус із несолодкого йогурту із зеленню.

Також ви можете приготувати в духовці звичайну картоплю. Приготовлена за рецептом з Австралії картопля виходить м'якою всередині і з хрусткою скоринкою.