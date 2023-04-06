Картошка по-селянски с чесноком и травами: самый вкусный рецепт любимого блюда

В состав мы добавили куркуму для цвета, но вы ее можете не добавлять – это совсем не обязательный ингредиент. А вот все остальные наверняка найдутся у любой хозяюшки.

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Невозможно перечислить количество рецептов картошки по-селянски, но Фокус выбрал для вас самый необычный и простой из них. Приготовленную нашим способом картошку по-селянски с чесноком и травами можно подавать как гарнир или как самостоятельное блюдо. Картофель запекается в духовке приобретая золотистую корочку и ароматный вкус, и подойдет он для любого случая: будь то обычный ужин или праздничный стол.

Картошка по-селянски с чесноком и травами

Ингредиенты:

1 кг картофеля

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

1/2 ч.л. паприки

1/4 ч.л. куркумы (не обязательно)

1/4 ч.л. кориандра

2 ст.л. нарезанной зелени (укроп, петрушка, базилик)

Основной ингредиент – картофель, вам чистить не нужно, ведь кожура придаст хрусткость и питательность. Просто тщательно вымойте картофель и нарежьте дольками толщиной около 1 см. Затем положите его в большую миску и залейте холодной водой оставив постоять 10 минут, чтобы из картофеля вышел лишний крахмал.

Откиньте картофель на дуршлаг и обсушите его бумажными полотенцами. Переложите картофель обратно в миску и добавьте растительное масло, соль, перец, паприку, куркуму, кориандр и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы каждая долька была покрыта приправами.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Выложите картофель на противень в один слой и поставьте в духовку на 25-30 минут или до тех пор, пока он не станет мягким внутри и хрустящим снаружи. Посыпьте готовую картошку нарезанной зеленью и подавайте горячей или теплой.

А если у вас есть желание, то можете приготовить в качестве десерта самый простой кулич для начинающих.