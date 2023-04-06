Картопля по-селянськи з часником і травами: найсмачніший рецепт улюбленої страви

До складу ми додали куркуму для кольору, але ви її можете не додавати – це не обов'язковий інгредієнт. А ось решта напевно знайдеться у будь-якої господині.

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Неможливо перерахувати кількість рецептів картоплі по-селянськи, але Фокус вибрав для вас найнезвичайніший і найпростіший з них. Приготовлену нашим способом картоплю по-селянськи з часником і травами можна подавати як гарнір або самостійну страву. Картопля запікається в духовці набуваючи золотистої скоринки та ароматного смаку, і підійде вона для будь-якого випадку: звичайної вечері або святкового столу.

Картопля по-селянськи з часником та травами

Інгредієнти:

1 кг картоплі

2-3 зубчики часнику

2 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

1/2 ч. л. паприки

1/4 ч. л. куркуми (не обов'язково)

1/4 ч. л. коріандру

2 ст. нарізаної зелені (кріп, петрушка, базилік)

Основний інгредієнт – картоплю, вам чистити не потрібно, адже шкірка надасть крихкості та поживності. Просто ретельно вимийте картоплю і наріжте часточками товщиною близько 1 см. Потім покладіть її у велику миску і залийте холодною водою, залишивши постояти 10 хвилин, щоб з картоплі вийшов зайвий крохмаль.

Відкиньте картоплю на друшляк і обсушіть його паперовими рушниками. Перекладіть картоплю назад у миску і додайте олію, сіль, перець, паприку, куркуму, коріандр і подрібнений часник. Добре перемішайте, щоб кожна часточка була покрита приправами.

Розігрійте духовку до 200 градусів і застелить деко папером для випічки. Викладіть картоплю на деко в один шар і поставте в духовку на 25-30 хвилин або до тих пір, поки вона не стане м'якою всередині та хрусткою зовні. Посипте готову картоплю нарізаною зеленню та подавайте гарячою або теплою.

А якщо у вас є бажання, то можете приготувати на десерт найпростішу паску для початківців.