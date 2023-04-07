Получится с первого раза. Рецепт быстрого хлеба без замеса

Такой хлеб нужно выпекать под крышкой и снять ее за 10 минут до готовности изделия.

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Свежий теплый и мягкий хлеб – это очень вкусно. Неудивительно, что съедается он моментально. Правда, не всем хозяйкам хватает опыта и терпения возиться с дрожжевым тестом и вымешивать его. Для тех же, кто очень хочет домашнего хлеба, рекомендуем приготовить его по рецепту блогера Кристины. Он не требует длительного замеса и получится даже у начинающих. Главное – соблюсти пропорции ингредиентов.

Быстрый хлеб без замеса

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

вода теплая – 340 мл;

дрожжи – 9 гр;

сахар – 9 гр;

соль – 8 гр.

Способ приготовления:

Муку просеять в глубокую миску, туда же добавить перемешанные сахар и дрожжи, влить воду и ложкой замесить липкое тесто. Накрыть и дать отдохнуть. Когда тесто подойдет, присыпать его мукой, и сложить, как показано на видео, семь раз. Сформировать шар, сделать неглубокие надрезы и отправить в духовку, разогретую до 240 градусов, на 30 минут. Форму для выпекания выстелить пергаментной бумагой и накрыть крышкой. Через полчаса крышку убрать и еще 10 минут печь при 200 градусах.

Вынув хлеб из духовки, необходимо дать ему немного остыть, чтобы он не потерял форму.

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