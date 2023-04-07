Вдасться з першого разу. Рецепт швидкого хліба без замішування

Такий хліб потрібно випікати під кришкою та зняти її за 10 хвилин до готовності виробу.

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Свіжий теплий та м'який хліб — це дуже смачно. Не дивно, що він з'їдається миттєво. Щоправда, не всім господиням вистачає досвіду і терпіння поратися з дріжджовим тістом і вимішувати його. Для тих, хто дуже хоче домашнього хліба, рекомендуємо приготувати його за рецептом блогерки Крістіни. Він не вимагає тривалого замішування і вийде навіть у початківців. Головне — дотриматися пропорцій інгредієнтів.

Швидкий хліб без замісу

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода тепла — 340 мл;

дріжджі — 9 г;

цукор — 9 г;

сіль — 8 г.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти в глибоку миску, туди ж додати перемішані цукор і дріжджі, влити воду і ложкою замісити липке тісто. Накрити та дати відпочити. Коли тісто підійде, присипати його борошном і скласти, як показано на відео, сім разів. Сформувати кулю, зробити неглибокі надрізи та відправити в духовку, розігріту до 240 градусів, на 30 хвилин. Форму для випікання вистелити пергаментним папером та накрити кришкою. Через пів години кришку прибрати і ще 10 хвилин пекти при 200 градусах.

Вийнявши хліб із духовки, необхідно дати йому трохи охолонути, щоб він не втратив форму.

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