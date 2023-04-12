Вкуснейший гарнир. Рецепт картофеля, запеченного в духовке с шампиньонами и сметаной

Из картофеля можно приготовить множество блюд, но запеченный в духовке он всегда получается очень вкусным.

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Запечь картофель в духовке можно разными способами, и каждый раз он получится прекрасно. Но если вы попробуете этот рецепт с шампиньонами и сметаной, то точно окажется среди ваших фаворитов. Фокус расскажет, как его приготовить.

Сметану в рецепте можно заменить на другие ингредиенты. Можно смешать сливки с лимонным соком. Смешайте 200 грамм сливок с 1 столовой ложкой лимонного сока и взбейте до однородности. Можно использовать несладкий йогурт, а также можно смешать 150 мл молока с 50 граммами растопленного сливочного масла. Этот вариант будет менее кислым и жирным, чем сметана.

Картофель, запеченный с шампиньонами и сметаной

Ингредиенты:

1 кг картофеля

500 г шампиньонов

1 большая луковица

200 г сметаны

50 г сливочного масла

соль, перец, укроп.

Картофель очистите и нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Шампиньоны вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук очистите и мелко нарежьте.

В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте шампиньоны, соль и перец и тушите на среднем огне около 15 минут, пока грибы не станут мягкими и не испарится вся жидкость.

В миске смешайте сметану с небольшим количеством воды, чтобы получилась однородная жидкая смесь. Посолите и поперчите по вкусу.

В форму для запекания выложите слой картофеля, слегка посолите и поперчите. Сверху равномерно распределите половину грибной смеси. Залейте половиной сметанного соуса. Повторите слои еще раз.

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут, пока картофель не станет мягким и не образуется золотистая корочка.

Посыпьте запеканку свежим укропом и подавайте горячей или теплой.

К подобному гарниру идеально подойдет мясное блюдо. Попробуйте приготовить свинину Марбелья — традиционное блюдо испанской кухни.