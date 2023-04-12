Найсмачніший гарнір. Рецепт картоплі, запеченої в духовці з печерицями та сметаною

З картоплі можна приготувати безліч страв, але запечена в духовці вона завжди виходить дуже смачною.

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Запекти картоплю в духовці можна різними способами, і щоразу вона вийде чудово. Але якщо ви спробуєте цей рецепт із печерицями та сметаною, то точно опиниться серед ваших фаворитів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Сметану в рецепті можна замінити іншими інгредієнтами. Можна змішати вершки із лимонним соком. Змішайте 200 г вершків з 1 столовою ложкою лимонного соку і збийте до однорідності. Можна використовувати несолодкий йогурт, а також змішати 150 мл молока з 50 грамами розтопленого вершкового масла. Цей варіант буде менш кислим та жирним, ніж сметана.

Картопля, запечена з печерицями та сметаною

Інгредієнти:

1 кг картоплі

500 г печериць

1 велика цибулина

200 г сметани

50 г вершкового масла

сіль, перець, кріп.

Картоплю очистить і наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Печериці вимийте і наріжте тонкими скибочками. Цибулю очистить і дрібно наріжте.

У сковороді розігрійте вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте печериці, сіль та перець і тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, доки гриби не стануть м'якими та не випарується вся рідина.

У мисці змішайте сметану з невеликою кількістю води, щоб вийшла рідка однорідна суміш. Посоліть і поперчіть до смаку.

У форму для запікання викладіть шар картоплі, злегка посоліть і поперчіть. Зверху рівномірно розподіліть половину грибної суміші. Залийте половиною сметанного соусу. Повторіть шари ще раз.

Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 40 хвилин, поки картопля не стане м'якою та утвориться золотиста скоринка.

Посипте запіканку свіжим кропом та подавайте гарячою або теплою.

До подібного гарніру ідеально підійде м'ясна страва. Спробуйте приготувати свинину Марбелья – традиційну страву іспанської кухні.