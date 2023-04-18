Идеальная закуска. Топ-3 рецепта вкусных брускетт

Брускетту придумали бедные итальянские фермеры, но в наше время это блюдо превратилось во вкусную и элегантную закуску, которую обычно подают с вином.

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Брускетта — это традиционная итальянская закуска, которая состоит из поджаренного хлеба с различными начинками. Слово "брускетта" происходит от итальянского "bruscare", что означает "поджаривать на углях". По легенде, брускетта была изобретена бедными фермерами, которые использовали старый хлеб и свежие овощи для приготовления простого и сытного блюда. Со временем брускетты стали популярны по всему миру благодаря своей простоте.

Для брускетты лучше использовать хлеб с твердой коркой и плотным мякишем, например, багет, чиабатту или фокаччу. Такой хлеб хорошо подсушивается и не размокает от начинки. Хлеб можно нарезать тонкими или толстыми ломтиками в зависимости от вашего вкуса. Главное, чтобы он был свежим и ароматным.

Хлеб для брускетты обжаривается на сухой сковороде или гриле с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет несколько минут и придаст хлебу хруст. Также можно подсушить хлеб в духовке при температуре 180-200 градусов. Это займет около 10-15 минут.

Начинок для брускетты придумано очень много, но Фокус выбрал самые вкусные.

Брускетта с ростбифом и горчицей

Ингредиенты:

багет — 4 ломтика;

сыр сливочный (маскарпоне или филадельфия) — по вкусу;

ростбиф — 4 ломтика;

горчица дижонская — 30 г;

мед — 15 г;

оливковое масло — 10 мл;

соль и перец.

Ломтики багета подрумяньте. Смажьте сливочным сыром. В небольшой кастрюльке смешайте горчицу, мед, оливковое масло, соль и перец. Доведите до кипения на слабом огне, помешивая, чтобы соус не пригорел.

На смазанный сыром ломтик багета положите ломтик ростбифа и полейте горчично-медовым соусом. Вместо ростбифа вы можете использовать любое запеченное мясо, вроде окорока.

Брускетта с лососем и авокадо

Ингредиенты:

багет — 4 ломтика;

лосось слабосоленый — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

руккола;

соль и перец.

Ломтики багета подрумяньте. Авокадо разрежьте на две части, извлеките мякоть и разомните вилкой в пюре. Добавьте лимонный сок, немного оливкового масла и свежемолотый черный перец. Авокадо положите на ломтики багета и уложите сверху ломтики лосося. Украсьте рукколой.

Брускетта с вялеными помидорами и козьим сыром

Ингредиенты:

багет — 4 ломтика;

оливковое масло;

один зубчик чеснока;

мягкий козий сыр;

вяленые помидоры — 125 г;

свежий базилик.

Ломтики багета подрумяньте на сухой сковороде с обеих сторон. Натрите с одной стороны чесноком и намажьте тонким слоем козий сыр.

Сверху положить 2-3 кусочка вяленых помидоров и посыпьте измельченным свежим базиликом. Сбрызните оливковым маслом.

Также вы можете приготовить вкусную закуску – фаршированные яйца. Они идеально подойдут для фуршета.