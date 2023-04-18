Идеальная закуска. Топ-3 рецепта вкусных брускетт
Брускетту придумали бедные итальянские фермеры, но в наше время это блюдо превратилось во вкусную и элегантную закуску, которую обычно подают с вином.
Брускетта — это традиционная итальянская закуска, которая состоит из поджаренного хлеба с различными начинками. Слово "брускетта" происходит от итальянского "bruscare", что означает "поджаривать на углях". По легенде, брускетта была изобретена бедными фермерами, которые использовали старый хлеб и свежие овощи для приготовления простого и сытного блюда. Со временем брускетты стали популярны по всему миру благодаря своей простоте.
Для брускетты лучше использовать хлеб с твердой коркой и плотным мякишем, например, багет, чиабатту или фокаччу. Такой хлеб хорошо подсушивается и не размокает от начинки. Хлеб можно нарезать тонкими или толстыми ломтиками в зависимости от вашего вкуса. Главное, чтобы он был свежим и ароматным.
Хлеб для брускетты обжаривается на сухой сковороде или гриле с обеих сторон до золотистой корочки. Это займет несколько минут и придаст хлебу хруст. Также можно подсушить хлеб в духовке при температуре 180-200 градусов. Это займет около 10-15 минут.
Начинок для брускетты придумано очень много, но Фокус выбрал самые вкусные.
Брускетта с ростбифом и горчицей
Ингредиенты:
- багет — 4 ломтика;
- сыр сливочный (маскарпоне или филадельфия) — по вкусу;
- ростбиф — 4 ломтика;
- горчица дижонская — 30 г;
- мед — 15 г;
- оливковое масло — 10 мл;
- соль и перец.
Ломтики багета подрумяньте. Смажьте сливочным сыром. В небольшой кастрюльке смешайте горчицу, мед, оливковое масло, соль и перец. Доведите до кипения на слабом огне, помешивая, чтобы соус не пригорел.
На смазанный сыром ломтик багета положите ломтик ростбифа и полейте горчично-медовым соусом. Вместо ростбифа вы можете использовать любое запеченное мясо, вроде окорока.
Брускетта с лососем и авокадо
Ингредиенты:
- багет — 4 ломтика;
- лосось слабосоленый — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- руккола;
- соль и перец.
Ломтики багета подрумяньте. Авокадо разрежьте на две части, извлеките мякоть и разомните вилкой в пюре. Добавьте лимонный сок, немного оливкового масла и свежемолотый черный перец. Авокадо положите на ломтики багета и уложите сверху ломтики лосося. Украсьте рукколой.
Брускетта с вялеными помидорами и козьим сыром
Ингредиенты:
- багет — 4 ломтика;
- оливковое масло;
- один зубчик чеснока;
- мягкий козий сыр;
- вяленые помидоры — 125 г;
- свежий базилик.
Ломтики багета подрумяньте на сухой сковороде с обеих сторон. Натрите с одной стороны чесноком и намажьте тонким слоем козий сыр.
Сверху положить 2-3 кусочка вяленых помидоров и посыпьте измельченным свежим базиликом. Сбрызните оливковым маслом.
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