Ідеальна закуска. Топ-3 рецепти смачних брускет

Брускету вигадали бідні італійські фермери, але в наш час ця страва перетворилася на смачну та елегантну закуску, яку зазвичай подають із вином.

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Брускета — це традиційна італійська закуска, яка складається з підсмаженого хліба з різними начинками. Слово "брускета" походить від італійського "bruscare", що означає "підсмажувати на вугіллі". За легендою, брускета була винайдена бідними фермерами, які використовували старий хліб та свіжі овочі для приготування простої та ситної страви. З часом брускети стали популярними по всьому світу завдяки своїй простоті.

Для брускети краще використовувати хліб із твердою кіркою та щільним м'якушем, наприклад, багет, чіабатту або фокаччу. Такий хліб добре підсушується та не розмокає від начинки. Хліб можна нарізати тонкими чи товстими скибочками залежно від вашого смаку. Головне, щоб він був свіжим та ароматним.

Хліб для брускети обсмажується на сухій сковороді або грилі з обох боків до золотистої скоринки. Це займе кілька хвилин і надасть хлібові хрускіт. Також можна підсушити хліб у духовці за температури 180-200 градусів. Це триватиме близько 10-15 хвилин.

Начинок для брускети вигадано дуже багато, але Фокус вибрав найсмачніші.

Брускета з ростбіфом та гірчицею

Інгредієнти:

багет — 4 скибочки;

сир вершковий (маскарпоне або філадельфія) — до свого смаку;

ростбіф — 4 скибочки;

гірчиця діжонська — 30 г;

мед — 15 г;

оливкова олія — 10 мл;

сіль і перець.

Скибочки багета підрум'яньте. Змастіть вершковим сиром. У невеликій каструльці змішайте гірчицю, мед, оливкову олію, сіль та перець. Доведіть до кипіння на слабкому вогні, помішуючи, аби соус не пригорів.

На змащену сиром скибочку багета покладіть скибочку ростбіфа і полийте гірчично-медовим соусом. Замість ростбіфу ви можете використовувати будь-яке запечене м'ясо, на зразок окісту.

Брускета з лососем та авокадо

Інгредієнти:

багет — 4 скибочки;

лосось слабосолона — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

рукола;

сіль і перець.

Скибочки багета підрум'яньте. Авокадо розріжте на дві частини, витягніть м'якуш і розімніть вилкою в пюре. Додайте лимонний сік, трохи оливкової олії та свіжомелений чорний перець. Авокадо покладіть на скибочки багета і покладіть зверху скибочки лосося. Прикрасьте руколою.

Брускета з в'яленими помідорами та козячим сиром

Інгредієнти:

багет — 4 скибочки;

оливкова олія;

один зубчик часнику;

м'який козячий сир;

в'ялені помідори — 125 г;

свіжий базилік.

Скибочки багета підрум'яньте на сухій сковороді з обох боків. Натріть з одного боку часником і намажте тонким шаром козячий сир.

Зверху покласти 2-3 шматочки в'ялених помідорів і посипте свіжим подрібненим базиліком. Збризніть оливковою олією.

Також ви можете приготувати смачну закуску - фаршировані яйця. Вони ідеально підійдуть для фуршету.