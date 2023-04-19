В чем разница между маслинами и оливками: простые ответы на вечный вопрос

Многие уверены, что цвет оливок влияет на их вкус и полезность, но это не совсем так.

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Чем отличаются оливки от маслин, и какие из них лучше – вопрос, который не дает покоя многим. На самом деле и оливки, и маслины являются плодами одного и того же дерева. Только в случае с зелеными оливками речь идет о недозревших плодах, тогда как черные маслины – уже поспели. Издание Spoon University в деталях объяснило эту разницу.

Первые оливки появились в рационе человека еще 6000 лет назад, а их родиной считается Азия. Они также были основным продуктом питания в Средиземноморье, особенно среди греков. Оливки и их драгоценное масло переплелись со многими иудео-христианскими и исламскими религиями. Это принесло оливки в дома и общины по всему миру, и отчасти поэтому оливки так популярны сегодня и с успехом используюся в пищевой промышленности.

От чего зависит цвет оливок?

Цвет оливок (зеленый или черный) зависит от того, когда они были собраны и сохранены. Зеленые оливки незрелые, а черные созревают до сбора урожая. В октябре с деревьев снимают плотные и упругие оливки со светлой, почти белой мякотью. Они уже достигли стандартного для своего сорта размера (калибра), а окрас варьируется от зеленого до соломенно-желтого. В ноябре оливковые рощи окрашиваются во всевозможные оттенки розового цвета, с вкраплением светло-каштанового цвета. Декабрь богат на темно-бордовые, красновато-черные, темно-фиолетовые и темно-каштановые цвета. Оливки уже окончательно созрели. Это самые дорогие и качественные оливки, которые отличаются от прочих темной мякотью, и тем, что недолго хранятся.

Не стоит забывать и о методах сохранения, поскольку это тоже играет роль в их цвете.

Зеленые оливки обычно замачивают в щелочи, а затем ферментируют в рассоле. Черные оливки, как и зеленые, обычно замачивают в щелочи, а затем сушат в рассоле, чтобы уменьшить горечь. Чем дольше оливка вымачивается в растворе, тем менее горькой она становится.

Есть ли разница во вкусе?

Когда дело доходит до вкуса, между ними есть разница. Как правило, зеленые оливки более горькие по сравнению с черными. Черные оливки обычно содержат больше масла и меньше соли, чем зеленые. Однако это обычно связано с разницей в подготовке и упаковке.

Что касается того, какие лучшие оливки: с косточкой или без, здесь тоже не все однозначно. Есть мнение, что именно мякоть около косточки сильно влияет на натуральный вкус. К тому же, оливки без косточки гораздо больше пропитываются рассолом, а значит у них появляются новые вкусовые ноты. Если хотите попробовать качественный продукт, то ваш выбор – целые оливки. Плоды без косточек лучше брать для салатов и закусок, в которых используются насыщенные по вкусу заправки, а не оливковое масло. С другой стороны, именно в косточках при большом сроке хранения продукта накапливаются вредные для организма вещества. Поэтому оливки с косточкой лучше использовать в пищу как можно раньше.

Что полезнее: оливки или маслины?

Что касается вопроса, какие оливки полезнее, то принципиальной разницы тут нет. И оливки, и маслины содержат полезные жиры и минералы, в том числе медь и железо, а также богаты витамином Е и другими антиоксидантами.

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