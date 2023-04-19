У чому різниця між маслинами та оливками: прості відповіді на одвічне запитання

Багато хто впевнений, що колір оливок впливає на їх смак та корисність, але це не зовсім так.

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Чим відрізняються оливки від маслин, і які з них кращы – питання, яке не дає спокою багатьом. Насправді й оливки, й маслини є плодами одного дерева. Тільки у випадку із зеленими оливками йдеться про недозрілі плоди, тоді як чорні маслини – вже достигли. Видання Spoon University детально пояснило цю різницю.

Перші оливки з'явилися в раціоні людини ще 6000 років тому, а їхньою батьківщиною вважається Азія. Вони також були основним продуктом харчування у Середземномор'ї, особливо серед греків. Оливки та їх дорогоцінне масло переплелися з багатьма юдео-християнськими та ісламськими релігіями. Це принесло оливки в будинки та громади по всьому світу, і частково тому оливки такі популярні сьогодні і з успіхом використовуються в харчовій промисловості.

Від чого залежить колір оливок?

Колір оливок (зелений або чорний) залежить від того, коли вони були зібрані та зберігалися. Зелені оливки незрілі, а чорні дозрівають до збирання врожаю. У жовтні з дерев знімають щільні та пружні оливки зі світлою, майже білою м'якоттю. Вони вже досягли стандартного для свого сорту розміру (калібру), а забарвлення варіюється від зеленого до солом'яно-жовтого. У листопаді оливкові гаї забарвлюються у всілякі відтінки рожевого кольору з вкрапленням світло-каштанового кольору. Грудень багатий на темно-бордові, червонувато-чорні, темно-фіолетові та темно-каштанові кольори. Оливки вже остаточно дозріли. Це найдорожчі та якісні оливки, які відрізняються від інших темною м'якоттю і тим, що недовго зберігаються.

Не варто забувати і про методи зберігання, оскільки це теж відіграє роль у їхньому кольорі.

Зелені оливки зазвичай замочують у лугу, а потім ферментують у розсолі. Чорні оливки, як і зелені, зазвичай замочують у лугу, а потім сушать у розсолі, щоб зменшити гіркоту. Чим довше оливка вимочується в розчині, тим менш гіркою вона стає.

Чи є різниця у смаку?

Коли доходить до смаку, між ними є різниця. Як правило, зелені оливки гірші в порівнянні з чорними. Чорні оливки зазвичай містять більше олії та менше солі, ніж зелені. Однак це найчастіше пов'язано з різницею у підготовці та упаковці.

Що ж стосується того, які кращі оливки: з кісточкою чи без, тут теж не все однозначно. Є думка, що саме м'якоть біля кісточки сильно впливає на натуральний смак. До того ж, оливки без кісточки набагато більше просочуються розсолом, а отже, у них з'являються нові смакові ноти. Якщо хочете спробувати якісний продукт, ваш вибір – цілі оливки. Плоди без кісточок краще брати для салатів і закусок, в яких використовуються насичені за смаком заправки, а не оливкова олія. З іншого боку, саме в кісточках за великого терміну зберігання продукту накопичуються шкідливі для організму речовини. Тому оливки з кісточкою краще використовувати якомога раніше.

Що корисніше: оливки чи маслини?

Що стосується питання, які оливки корисніші, то принципової різниці тут немає. Й оливки, і маслини містять корисні жири та мінерали, зокрема мідь та залізо, а також багаті на вітамін Е та інші антиоксиданти.

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