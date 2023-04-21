Сытный ужин. Рецепт курицы, запеченной с картофелем

Это блюдо легко приготовить на ужин. Куриное мясо и картофель хорошо сочетаются друг с другом.

Related video

Курица и картофель, приготовленные в духовке — это простое и сытное блюдо, которое можно сделать без особых усилий. Готовить его просто и удобно. Через считанные минуты у вас будет готовый ужин для всей семьи. Фокус расскажет, как его приготовить.

Курица, запеченная с картофелем

Ингредиенты:

филе куриное — 500 г;

картофель — 1 кг;

сметана — 200 г;

одно яйцо;

кефир — 100 мл;

зелень укропа и петрушки;

сухари панировочные — 2 ст. л.;

соль, перец.

Куриное филе куриное нарежьте на небольшие кусочки и посолите.

Картофель очистите и нарежьте тонкими дольками.

В миске смешайте сметану, яйцо, кефир, зелень, соль и перец.

В форму для запекания выложите слой картофеля, залейте частью сметанного соуса и посыпьте сухарями.

Сверху выложите слой курицы и залейте оставшимся соусом.

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут, пока картофель не станет мягким, а курица не зарумянится.

Готовое блюдо выньте из духовки и подавайте горячим или теплым.

Также из курицы вы можете приготовить вкусный салат с пекинской капустой.