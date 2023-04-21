Сытный ужин. Рецепт курицы, запеченной с картофелем
Это блюдо легко приготовить на ужин. Куриное мясо и картофель хорошо сочетаются друг с другом.
Курица и картофель, приготовленные в духовке — это простое и сытное блюдо, которое можно сделать без особых усилий. Готовить его просто и удобно. Через считанные минуты у вас будет готовый ужин для всей семьи. Фокус расскажет, как его приготовить.
Курица, запеченная с картофелем
Ингредиенты:
- филе куриное — 500 г;
- картофель — 1 кг;
- сметана — 200 г;
- одно яйцо;
- кефир — 100 мл;
- зелень укропа и петрушки;
- сухари панировочные — 2 ст. л.;
- соль, перец.
Куриное филе куриное нарежьте на небольшие кусочки и посолите.
Картофель очистите и нарежьте тонкими дольками.
В миске смешайте сметану, яйцо, кефир, зелень, соль и перец.
В форму для запекания выложите слой картофеля, залейте частью сметанного соуса и посыпьте сухарями.
Сверху выложите слой курицы и залейте оставшимся соусом.
Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут, пока картофель не станет мягким, а курица не зарумянится.
Готовое блюдо выньте из духовки и подавайте горячим или теплым.
Также из курицы вы можете приготовить вкусный салат с пекинской капустой.