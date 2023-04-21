Ситна вечеря. Рецепт курки, запеченої з картоплею

Цю страву легко приготувати на вечерю. Куряче м'ясо та картопля добре поєднуються один з одним.

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Курка і картопля, приготовлені в духовці — це просте і ситне блюдо, яке можна зробити без особливих зусиль. Готувати його просто та зручно. Через лічені хвилини у вас буде готова вечеря для всієї родини. Фокус розкаже, як його приготувати.

Курка запечена з картоплею

Інгредієнти:

філе куряче — 500 г;

картопля — 1 кг;

сметана — 200 г;

одне яйце;

кефір — 100 мл;

зелень кропу та петрушки;

сухарі панірувальні — 2 ст. л.;

сіль перець.

Куряче філе куряче наріжте на невеликі шматочки і посоліть.

Картоплю очистить і наріжте тонкими шматочками.

У мисці змішайте сметану, яйце, кефір, зелень, сіль та перець.

У форму для запікання викладіть шар картоплі, залийте частиною сметанного соусу та посипте сухарями.

Зверху викладіть шар курки та залийте соусом, що залишився.

Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 40 хвилин, поки картопля не стане м'якою, а курка не зарум'яниться.

Готову страву вийміть із духовки та подавайте гарячою або теплою.

Також з курки ви можете приготувати смачний салат із пекінською капустою.