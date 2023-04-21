Ситна вечеря. Рецепт курки, запеченої з картоплею
Цю страву легко приготувати на вечерю. Куряче м'ясо та картопля добре поєднуються один з одним.
Курка і картопля, приготовлені в духовці — це просте і ситне блюдо, яке можна зробити без особливих зусиль. Готувати його просто та зручно. Через лічені хвилини у вас буде готова вечеря для всієї родини. Фокус розкаже, як його приготувати.
Курка запечена з картоплею
Інгредієнти:
- філе куряче — 500 г;
- картопля — 1 кг;
- сметана — 200 г;
- одне яйце;
- кефір — 100 мл;
- зелень кропу та петрушки;
- сухарі панірувальні — 2 ст. л.;
- сіль перець.
Куряче філе куряче наріжте на невеликі шматочки і посоліть.
Картоплю очистить і наріжте тонкими шматочками.
У мисці змішайте сметану, яйце, кефір, зелень, сіль та перець.
У форму для запікання викладіть шар картоплі, залийте частиною сметанного соусу та посипте сухарями.
Зверху викладіть шар курки та залийте соусом, що залишився.
Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і запікайте близько 40 хвилин, поки картопля не стане м'якою, а курка не зарум'яниться.
Готову страву вийміть із духовки та подавайте гарячою або теплою.
Також з курки ви можете приготувати смачний салат із пекінською капустою.