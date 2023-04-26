Рыба под маринадом: простой рецепт изумительного блюда для всей семьи

Рыба на подушке из овощей получается невероятно вкусной.

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Маринованная рыба, запеченная в духовке, – отличный вариант для быстрого и очень полезного ужина. Предлагаем приготовить ее по рецепту из блога "Мамины рецепты". Рыбу для приготовления можно брать любую, но в идеале подойдет красная. Хотя если у вас есть обычная скумбрия – тоже неплохо

Рыба под маринадом

Ингредиенты:

филе рыбы;

лук – 2 шт;

морковь – 3-4 шт;

чеснок – 5 зубчиков;

томатная паста – 100 гр;

лавровый лист – 3 шт;

уксус – 1 ст. л;

растительное масло;

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистить, нарезать и отправить на разогретую сковородку с маслом обжариваться. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Немного протушить, затем добавить измельченный чеснок.

Далее в стакане кипятка растворить две ложки томатной пасты и добавить в овощи, положить лавровый лист, посолить, поперчить, влить столовую ложку уксуса, тушить еще 10 минут.

Филе рыбы нарезать на кусочки. Выложить на дно формы слой овощей, затем рыбу. Сверху – снова слой овощей. Накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.

Ранее Фокус рассказывал, как сделать слабосоленую рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.