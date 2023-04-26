Риба під маринадом: простий рецепт дивовижної страви для всієї родини

Риба на подушці з овочів виходить неймовірно смачною.

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Маринована риба, запечена в духовці, – чудовий варіант для швидкої та дуже корисної вечері. Пропонуємо приготувати її за рецептом із блогу "Мамині рецепти". Рибу для приготування можна брати будь-яку, але в ідеалі підійде червона. Хоча якщо у вас є звичайна скумбрія – також непогано.

Риба під маринадом

Інгредієнти:

філе риби;

цибуля – 2 шт;

морква – 3-4 шт;

часник – 5 зубчиків;

томатна паста – 100 г;

лавровий лист – 3 шт;

оцет – 1 ст. л;

рослинна олія;

сіль, спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю очистити, нарізати і відправити на розігріту сковорідку з олією обсмажуватися. Моркву натерти на тертці і додати до цибулі. Трохи протушкувати, потім додати подрібнений часник.

Далі в склянці окропу розчинити дві ложки томатної пасти і додати в овочі, покласти лавровий лист, посолити, поперчити, влити столову ложку оцту, тушити ще 10 хвилин.

Філе риби нарізати на шматочки. Викласти на дно форми шар овочів, потім рибу. Зверху – знову шар овочів. Накрити фольгою та відправити в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, як зробити слабосолону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.