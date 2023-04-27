Вкусное и полезное блюдо. Рецепт рыбы с овощами

Это блюдо также называют рыбой под маринадом. Его можно подавать как горячим, так и холодным.

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Рыбу под маринадом, или рыбу с овощами всегда готовили из недорогой рыбы вроде хека, или минтая. Она покрывается шубой из овощей и томатного соуса, а потом сдабривается пряностями. В итоге получается классическое пикантное рыбное блюдо для праздника и на каждый день.

Фокус расскажет, как приготовить это простое и очень вкусное блюдо.

Рыба с овощами

Ингредиенты:

рыба (минтай, хек или треска) — 1 шт.;

морковь — 4 шт.;

три луковицы;

мука пшеничная — 5 ст. л;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 200 мл.;

14 горошин черного перца;

Соль, лавровый лист, растительное масло для жарки.

Порежьте тушку на куски толщиной 3 см., посолите и обваляйте со всех сторон в муке. До этого рыба должна быть полностью размороженной, в противном случае при обжарке мука перемешается с водой, и кусочки рыбы будут липнуть к поверхности сковороды. Мука образует на рыбе плотную золотистую корочку, не дающую ей развалиться.

Нагрейте в сковороде растительное масло, переложите туда рыбные кусочки и обжаривайте с одной стороны, огонь должен быть выше среднего. Вилкой или деревянной лопаткой перевернуть кусочки на другую сторону и тоже обжарить. Снимите все кусочки на блюдо и уберите в сторону.

Очистите лук с морковью. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.

В ту же сковороду, где жарилась рыба, налейте растительное масло, обжарьте лук и морковь, а потом тушите до мягкости. Посолите и поперчите. Рыбу переложите в форму для запекания, сверху выложите подготовленные овощи. Томатную пасту разведите водой и залейте этой смесью рыбу с овощами. Добавьте горошины перцы и пару лавровых листов.

Накройте форму фольгой и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут.

Подавайте с картофельным пюре, вареным рисом, или просто с хлебом.

Есть и другие способы приготовления этого блюда, например, можно добавить корень петрушки, или вовсе не обжаривать рыбу, а сразу поставить ее запекать.

Вы можете экспериментировать с разными ингредиентами и способами приготовления, чтобы найти свой идеальный вариант рыбы под маринадом.